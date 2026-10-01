Israel Dreyfus se disculpa con Alejandra Baigorria por parodiar a Said Palao: "No fue con malicia"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Israel Dreyfus no dudó en disculparse con Alejandra Baigorria tras saber que la exchica reality se molestó por parodiar a su esposo Said Palao junto a Luciana Roy en el programa 'Sin + que decir'.

¿Por qué se molestó Alejandra Baigorria con Israel?

Alejandra Baigorria no dudó en dejar en claro su molestia por la parodia que realizaron sobre su esposo Said Palao en el programa de streaming 'Sin + que decir', en donde Luciana Roy junto a Israel Dreyfus representaron, en tono de broma, cómo el chico reality había entregado a un espacio televisivo las boletas de pago de 'Esto es Guerra' y un voucher por una cartera de alta gama.

La 'Gringa de Gamarra' señaló que entiende las opiniones e incluso comentarios negativos sobre ella o su matrimonio con Said, pero no puede concebir la idea de que venga de personas que consideraba cercanas.

"Sigo tachando nombres. Incluso de personas que alguna vez consideré importantes, que estuvieron a mi lado en momentos especiales, que invité a mi mesa y abracé como parte de los míos. Pero con el tiempo, los lobos disfrazados de oveja terminan mostrando los dientes. Y algunos hasta muerden la mano que un día los recibió", escribió 'Ale' en sus historias de Instagram.

Isarel Dreyfus se disculpa y niega haber actuado con malicia

Tras las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria al regresar a Perú después de su viaje a Japón, Israel Dreyfus le ofreció disculpas a Alejandra Baigorria en una transmisión de 'Sin + que decir' el 30 de septiembre, explicando que no sabía que ella se había sentido tan afectada por la parodia.

Además, el excombatiente sostuvo que la escena no había sido preparada con el propósito de incomodarla. Dreyfus indicó que la representación fue espontánea y negó que haya existido una intención de burla hacia la empresaria o Said Palao.

"Si es que le molestó, si es que le fastidió, si es que le incomodó, yo le pido las disculpas del caso; a mí no me cuesta absolutamente nada pedir disculpas. (...) Desde mi punto de vista no fue algo negativo, no fue algo con malicia ni absolutamente nada por el estilo (...), una parodia es una parodia y punto", expresó.

Israel Dreyfus recordó su respaldo a Said Palao

Durante su pronunciamiento, el conductor también mencionó que anteriormente había defendido a Said Palao ante los cuestionamientos que recibió por su participación en una despedida de solteros en Buenos Aires.

Dreyfus sostuvo que, en aquella ocasión, consideró que Palao había estado "en el lugar equivocado", pero señaló que no observó elementos para afirmar que hubiera ocurrido una infidelidad.

Finalmente, Israel Dreyfus sostuvo que habría reaccionado de otro modo si Alejandra Baigorria le hubiera comunicado su incomodidad antes de hacerla pública y el caso escalara a otros niveles.

Con sus disculpas, Israel Dreyfus buscó aclarar su participación en la parodia que protagonizó con Luciana Roy en 'Sin + que decir' y aseguró que no tuvo una intención negativa contra Alejandra Baigorria ni Said Palao.