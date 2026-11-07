Keiko Fujimori se reunió en Palacio de Gobierno con la presidenta del Senado de Chile

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La mandataria Keiko Fujimori recibió en Palacio de Gobierno a la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, con el propósito de abordar temas de interés bilateral. Durante la jornada, ambas autoridades dialogaron sobre el fortalecimiento de la cooperación en seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Cooperación en seguridad regional y gestión ante desastres naturales

Durante la cita institucional llevada a cabo en las instalaciones de la sede del Poder Ejecutivo, las autoridades de ambas naciones centraron una parte fundamental del diálogo bilateral en la necesidad de articular y perfeccionar los mecanismos de cooperación conjunta orientados a combatir de manera directa e integral a las diversas organizaciones delictivas transnacionales que operan actualmente en la región.

De igual forma, la agenda formal de trabajo estructurada para esta reunión de alto nivel priorizó el establecimiento y fortalecimiento de acuerdos de apoyo mutuo destinados a optimizar significativamente la capacidad de respuesta, preparación y prevención estratégica frente a situaciones de emergencia y desastres de gran magnitud provocados por eventos fenoménicos de índole ambiental y meteorológico.

En esa misma línea de acción, las delegaciones representativas de ambos países abordaron detalladamente el diseño e implementación de estrategias conjuntas encaminadas a mitigar de forma oportuna los severos impactos socioeconómicos causados por la presencia recurrente del fenómeno El Niño.

Diálogo político, agenda de género y dinamización del intercambio comercial

En otro momento trascendental del encuentro diplomático, los representantes de los estamentos estatales coincidieron plenamente en la trascendencia estratégica de preservar un canal permanente y fluido de diálogo político de alto nivel, el cual permita canalizar medidas coordinadas para la atención integral de la problemática migratoria y la protección de las fronteras compartidas.

Asimismo, durante la sesión de trabajo se destacó la relevancia de impulsar y consolidar de manera sostenida diversas iniciativas y políticas públicas enfocadas estrictamente en la salvaguarda y promoción activa de los derechos fundamentales de las mujeres, así como en la consolidación paulatina de la equidad de género en el marco de las agendas sociales de ambos Estados.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión con la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, en Palacio de Gobierno, junto al presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres. El encuentro permitió fortalecer la agenda bilateral en seguridad, lucha contra el crimen organizado, atención de emergencias, migración, equidad de género y promoción del comercio e inversiones, reafirmando el compromiso de Perú y Chile con una cooperación estratégica para la región. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 7, 2026

Finalmente, las autoridades concluyeron la jornada mediante la revisión exhaustiva de mecanismos financieros y normativos que permitan dinamizar el intercambio comercial bilateral de bienes y servicios, impulsando de forma paralela la atracción y promoción continua de inversiones privadas que impacten positivamente en el desarrollo económico equilibrado de la región sudamericana.

En ese sentido, Keiko Fujimori ratificó la disposición de la administración gubernamental para consolidar los lazos de amistad con el país vecino y promover una agenda estratégica compartida en el ámbito sudamericano.