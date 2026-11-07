RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Sostuvo reunión

Keiko Fujimori se reunió en Palacio de Gobierno con la presidenta del Senado de Chile

En el encuentro entre la mandataria Keiko Fujimori y la presidenta del Senado de Chile participó el titular del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres.

La mandataria sostuvo una reunión diplomática.
La mandataria sostuvo una reunión diplomática. (Presidencia del Perú)

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/11/2026

Síguenos en Google News Google News

La mandataria Keiko Fujimori recibió en Palacio de Gobierno a la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, con el propósito de abordar temas de interés bilateral. Durante la jornada, ambas autoridades dialogaron sobre el fortalecimiento de la cooperación en seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Cooperación en seguridad regional y gestión ante desastres naturales

Durante la cita institucional llevada a cabo en las instalaciones de la sede del Poder Ejecutivo, las autoridades de ambas naciones centraron una parte fundamental del diálogo bilateral en la necesidad de articular y perfeccionar los mecanismos de cooperación conjunta orientados a combatir de manera directa e integral a las diversas organizaciones delictivas transnacionales que operan actualmente en la región.

De igual forma, la agenda formal de trabajo estructurada para esta reunión de alto nivel priorizó el establecimiento y fortalecimiento de acuerdos de apoyo mutuo destinados a optimizar significativamente la capacidad de respuesta, preparación y prevención estratégica frente a situaciones de emergencia y desastres de gran magnitud provocados por eventos fenoménicos de índole ambiental y meteorológico.

En esa misma línea de acción, las delegaciones representativas de ambos países abordaron detalladamente el diseño e implementación de estrategias conjuntas encaminadas a mitigar de forma oportuna los severos impactos socioeconómicos causados por la presencia recurrente del fenómeno El Niño.

Diálogo político, agenda de género y dinamización del intercambio comercial

En otro momento trascendental del encuentro diplomático, los representantes de los estamentos estatales coincidieron plenamente en la trascendencia estratégica de preservar un canal permanente y fluido de diálogo político de alto nivel, el cual permita canalizar medidas coordinadas para la atención integral de la problemática migratoria y la protección de las fronteras compartidas.

Keiko Fujimori saluda a Pedro Alliana tras asumir la Presidencia de Paraguay: "Fortalecer los lazos de amistad y cooperación"
Lee también

Keiko Fujimori saluda a Pedro Alliana tras asumir la Presidencia de Paraguay: "Fortalecer los lazos de amistad y cooperación"

Asimismo, durante la sesión de trabajo se destacó la relevancia de impulsar y consolidar de manera sostenida diversas iniciativas y políticas públicas enfocadas estrictamente en la salvaguarda y promoción activa de los derechos fundamentales de las mujeres, así como en la consolidación paulatina de la equidad de género en el marco de las agendas sociales de ambos Estados.

Finalmente, las autoridades concluyeron la jornada mediante la revisión exhaustiva de mecanismos financieros y normativos que permitan dinamizar el intercambio comercial bilateral de bienes y servicios, impulsando de forma paralela la atracción y promoción continua de inversiones privadas que impacten positivamente en el desarrollo económico equilibrado de la región sudamericana.

Presidenta Keiko Fujimori anuncia el retorno de la nota vigesimal en todos los colegios del país: "Será mucho más práctico, didáctico y directo"
Lee también

Presidenta Keiko Fujimori anuncia el retorno de la nota vigesimal en todos los colegios del país: "Será mucho más práctico, didáctico y directo"

En ese sentido, Keiko Fujimori ratificó la disposición de la administración gubernamental para consolidar los lazos de amistad con el país vecino y promover una agenda estratégica compartida en el ámbito sudamericano.

Temas relacionados Congreso de la República Keiko Fujimori Miguel Torres Palacio de Gobierno Paulina Núñez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA