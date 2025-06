Ministerio Público en crisis: "La mafia caviar no respeta resoluciones del Congreso, ni de JNJ", afirma Rospigliosi

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se pronunció en el marco de la crisis generada en el Ministerio Público tras la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispone restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario fujimorista aseguró que las resoluciones del Congreso de la República no son respetadas por un sector al que calificó como una "mafia caviar". Además, señala que lo mismo ocurre con las disposiciones emitidas por parte de la JNJ.

"La mafia caviar no respeta las leyes. No respeta las leyes del Congreso, no respeta las resoluciones del Congreso, no respeta resoluciones de la Junta Nacional de Justicia", expresó.