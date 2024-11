Ministro Demartini descarta renunciar tras denuncias contra Qali Warma: "Seguiré trabajando muy duro"

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, descartó su renuncia tras las recientes acusaciones contra Qali Warma y aseguró que trabajará "muy duro" para corregir los errores en su sector.

En entrevista con Canal N, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) indicó que no hará de la vista gorda ante las denuncias contra Qali Warma y afirmó que tomará responsabilidad de lo ocurrido.

"Más allá de las encuestas, lo que nosotros responsablemente tenemos que hacer es tomar decisiones estructurales. No pasar la página ni echar la basurita debajo de la alfombra. Lamentablemente, yo ya conozco cuando pasan estas cosas y salen por todas partes a pedir la cabeza del ministro. Hasta donde me dé la responsabilidad que me encargó la presidenta seguiré trabajando muy duro para corregir esto", declaró.