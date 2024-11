Ministro de Vivienda critica prisión preventiva contra Nicanor Boluarte: "La justicia no debe ser politizada"

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, criticó que se haya dictado prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte en fechas cercanas al término del APEC 2024. Según señaló, "la justicia no debe ser politizada".

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) cuestionó que se haya realizado la lectura de la sentencia contra el implicado en el caso 'Waykis en la Sombra' el mismo día que culminó el foro internacional.

#EnVivo Durich Whittembury, ministro de Vivienda, sobre prisión preventiva contra Nicanor Boluarte: El Ejecutivo es respetuoso de los poderes del Estado. La justicia no debe ser judicializada Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/2Wtg1GXelf

"En políticas no existen coincidencias. El mismo día se empieza una lectura de prisión preventiva, no existen coincidencias. Lo que nosotros como Ejecutivo, siendo respetuosos de los poderes del Estado, también exigimos una justicia que no sea politizada", expresó ante los medios.