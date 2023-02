Ministro de Educación reafirma que inicio de clases escolares 2023 será el 13 de marzo

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Educación, Óscar Becerra, reafirmó este viernes que el inicio de las clases escolares 2023 será el 13 de marzo, pese a la crisis social y política que atraviesa el país.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) sostuvo que tanto la presidenta de la República, Dina Boluarte, como su sector, están comprometidos en que el Año Escolar 2023 inicie en la fecha prevista.

"[¿Las clases escolares van sí o sí el 13 de marzo?] De todas maneras. Es un gran desafío pero todos estamos comprometidos, desde la señora presidenta Dina Boluarte hasta el último obrero que trabaja para el sector, a que las clases empiecen sí o sí el 13 de marzo", declaró en nuestro medio.

Becerra indicó que su cartera tiene la plena confianza en que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) liberarán todas las vías bloqueadas en Puno, el único caso crítico en el país, a fin de que el material educativo, que ya ha sido enviado, llegue a tiempo.

"El único caso crítico es Puno pero tenemos el compromiso del sector de Defensa e Interior, a través de la PNP y FF.AA., están liberando todos los bloqueos y tenemos tanta confianza en esa labor que los camiones con los materiales educativos ya salieron de Lima rumbo a Puno y van a llegar, y lo harán a tiempo", agregó.

Ministro de Educación habla sobre el inicio del Año Escolar 2023

Cifras alarmantes

Asimismo, dio cuenta de las alarmantes cifras de colegios con riesgo de colapsar a nivel nacional: de los más de 50 mil locales educativos en el país, más de 30 mil requieren intervención pero 1041 están "en riesgo inminente de colapso".

"Para esos colegios, no hay un remedio instantáneo, sin embargo, con la colaboración del gobiernos locales y regiones se ha identificado las áreas que no se pueden ocupar, no podemos exponernos a que un niño le caiga un techo encima, esas zonas están aisladas y bloqueadas, lo niños solo acceden a sitios seguros", expresó.

En esa línea, adelantó que, como parte de la actuación inmediata del Minedu, instalarán en el transcurso del año infraestructura temporal, o de contingencia, en estos 1041 centros educativos, algo que, según precisó, no se ha hecho jamás en la historia del Perú.

Mientras tanto, enfatizó, elaborarán un plan nacional "en donde todos estamos comprometidos a reemplazar" esa infraestructura.