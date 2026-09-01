Gobierno del Perú anuncia ruptura de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú anunció este martes 01 de septiembre la decisión de romper las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, decisión que se basa en las últimas restricciones establecidas desde Oriente Medio, en el contexto de la guerra que sostiene con Estados Unidos desde mediados de 2025.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería acusó a Teherán de incitar a la violencia y escalada de conflictos, así como de obstruir las labores de inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), situación que dificulta evitar la producción de armas nucleares.

Perú decide marcar distancia del régimen iraní por restricciones que afectan el comercio mundial

Desde Torre Tagle no solo enfatizan en su "condena y profunda preocupación" por la delicada situación que amenaza la estabilidad de Oriente Medio, contexto que afecta gravemente a la paz y seguridad internacional, también hacen hincapié en las denuncias contra Irán por parte de diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, frente a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas y la persecución de opositores políticos.

Como parte de su firme compromiso con la defensa de la democracia, señala el Gobierno del Perú observó con profunda preocupación las severas restricciones impuestas por el régimen iraní, así como la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026, decisiones que contravienen principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional.

"No pueden estar sujetos a condicionamientos unilaterales, en el marco de la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar, y la preservación del medio marino, sin perjuicio de las repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro", señala la misiva peruana.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán



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Decisión no implica la ruptura de relaciones consulares

Desde Lima precisan que la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán se basa en su "histórica vocación pacifista" y en el ejercicio de su "indeclinable" compromiso con el respeto al derecho internacional y la defensa de la democracia.

Bajo esta consideración, recuerdan que el Perú toma esta decisión de conformidad con las normas pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, y, en particular, según lo dispuesto por su artículo 45. Asimismo, acotan que la ausencia de relaciones con la República Islámica no implica la ruptura de relaciones consulares.

"Con respecto a la protección de sus nacionales y sus intereses en Irán, y de acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de la que ambos Estados son partes, la decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas con Irán no entraña la ruptura de relaciones consulares, necesarias para velar por los nacionales de cada Estado y atender las demás funciones previstas en el artículo 5 de la misma Convención", señala el comunicado.

Finalmente, puntualización que la decisión ha sido comunicada a Irán mediante nota diplomática, a través de su embajada en Ecuador, que actúa como misión concurrente ante el Perú.