Chimbote: asesinan a balazos padre de familia frente a jardín cuando esperaba a su hijo

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Alexander Alejos Vega, de 34 años, fue asesinado a balazos mientras permanecía dentro de su automóvil frente a la I.E. N.° 1546, en La Victoria, Chimbote. El ataque ocurrió durante la salida de escolares y generó alarma entre padres, comerciantes y vecinos que estaban cerca.

Ataque ocurrió frente a institución educativa

El crimen ocurrió en la calle Cusco, frente a la I.E. N.° 1546, cuando Alejos Vega se encontraba dentro de su vehículo. Según información policial recogida por el Diario de Chimbote, sujetos se acercaron al automóvil y efectuaron múltiples disparos a corta distancia.

La víctima había llegado al lugar para esperar la salida de su menor hijo. Apenas estacionó el automóvil, desconocidos se aproximaron y le dispararon. El ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando escolares y familiares se encontraban en los exteriores.

La balacera provocó momentos de tensión entre las personas que estaban en la zona. Según Latina, algunos testigos buscaron refugio detrás de vehículos, mientras otros se alejaron del lugar junto con sus familiares para evitar quedar expuestos durante el ataque.

Tras los disparos, los atacantes escaparon con rumbo desconocido. El cuerpo de Alejos Vega quedó dentro del vehículo, mientras agentes de la PNP llegaron posteriormente para acordonar la zona y comenzar las diligencias destinadas a recoger evidencias del homicidio.

Policía investiga móvil del asesinato

Durante la inspección de la escena, los agentes encontraron alrededor de diez casquillos de bala, según la información difundida por Infobae. Estos elementos serán analizados como parte de las diligencias para establecer la forma en que ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

El Ministerio Público también intervino en el caso y dispuso las diligencias correspondientes. Los investigadores deberán recoger testimonios, revisar posibles cámaras de seguridad y analizar las evidencias encontradas en el lugar para determinar las circunstancias del asesinato.

La PNP no descarta que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis todavía deberá ser corroborada durante las investigaciones. Las autoridades continúan buscando información que permita identificar a los autores materiales y establecer el móvil.

El Diario de Chimbote también informó que la víctima era conocida como "Zorro" y que existiría una presunta relación familiar con personas vinculadas policialmente al grupo denominado "Los Patecos". Este aspecto forma parte de las investigaciones y no establece por sí mismo una relación entre esos antecedentes y el homicidio.

El asesinato de Alexander Alejos Vega en Chimbote permanece bajo investigación, mientras la Policía y el Ministerio Público realizan diligencias para identificar a los responsables. El crimen ocurrió frente a una institución educativa de La Victoria, durante la salida de escolares.