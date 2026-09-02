Keiko Fujimori aclara rol del Ministerio de Defensa en presunto interrogatorio en Trujillo

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su visita a Piura, la presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre las acciones de su Gobierno frente a los hechos registrados en Trujillo y señaló que el último domingo, junto al primer ministro, convocó a los ministros César Astudillo y Rafael Belaúnde para acudir a la ciudad, declarada en emergencia.

La visita incluía la presencia de Astudillo y Belaúnde

Keiko Fujimori indicó que, como parte de las acciones para atender la emergencia en Trujillo, estaba previsto que el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular de Defensa, Rafael Belaúnde, se trasladaran a la ciudad norteña.

"Con referencia al rol que ha tenido el ministro de Defensa. El día domingo 30 cuando he regresado de Puno, frente a los terribles hechos sucedidos en Trujillo, junto con el primer ministro convocamos al ministro Astudillo y al ministro Belaúnde. Saben que hemos convocado a las Fuerzas Armadas y la región de Trujillo está declarada en emergencia, por ello, para mí es importante que ambos ministros hubiesen ido", afirmó.

Percance impidió al ministro del Interior viajar a Trujillo

No obstante, precisó que Astudillo no pudo asistir debido a un inconveniente personal, aunque no brindó mayores detalles. Sin embargo, el ministro se mantuvo atento a las decisiones adoptadas posteriormente durante el proceso.

"Sin embargo, el ministro Astudillo tuvo que atender un tema personal, que no voy a comentar, y no pudo asistir, pero si estuvo pendiente de cada una de las decisiones que se han tomado...", sostuvo.

Fotografía donde aparecen el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el líder detenido de Los Pulpos

Ministro de Defensa no intervino en diligencia policial

A su vez, Fujimori puntualizó que Belaúnde asumió la ejecución de las medidas dispuestas ante la emergencia, mientras que el interrogatorio estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional.

"El ministro Belaúnde señaló que si podía asistir, por lo tanto, decidí que acuda él. El ministro no ha participado en ningún interrogatorio, eso lo ha llevado acabo de la Policía Nacional. Todo esto está en investigación y nos corresponde saludar", aclaró.

Durante su visita a Piura, Keiko Fujimori explicó las acciones tomadas ante los hechos en Trujillo y aclaró que Rafael Belaúnde no participó en ningún interrogatorio, sino que estuvo a cargo de las medidas frente a la emergencia.