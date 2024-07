Ministro del Interior habría admitido autoría de audio en que pedía reglaje a periodista: "Yo te envié"

Una foto de un mensaje de Whatsapp corroboraría que el audio en que se pedía un supuesto reglaje contra un periodista sí pertenecería al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En el mensaje, reprocha a su interlocutor por la difusión del mensaje de audio.

Se trata de un mensaje que estaría dirigido al famoso agente Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra' de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. En ella, el alto funcionario le increpa sobre la difusión del mensaje que, mensajes más arriba en ese mismo chat, había sido enviado.

"Yo te envié un audio a ti el 17 de mayo, pidiéndote que le digas al doctor que controle al de La Encerrona, para que deje de insultar ; y ellos tienen ese audio y mañana lo van a sacar. Yo confié en ti no para que me cag**s así", se lee en el texto.

Este mensaje fue enviado con una expiración temporal que solo permitía que se viera una sola vez el mensaje. Este mensaje iba acompañado de una foto en la que, en la parte posterior, se ve un calendario, unos documentos y una persona con lo que sería una laptop.

A mediados de junio, un audio que sería del ministro del Interior y dirigido a un periodista de una plataforma digital, se hizo conocido por su alto contenido de palabras soeces y amedrentamiento que iría en contra de la libertad de prensa.

"Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado", acotaba supuestamente el ministro.