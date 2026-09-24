Samuel Daza responde a Rafael López Aliga: "Lamento las declaraciones racistas y clasistas que has tenido"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Samuel Daza, respondió enfáticamente al exburgomaestre capitalino Rafael López Aliaga tras las recientes descalificaciones vertidas en su contra durante un mitin en La Molina.

En declaraciones para Exitosa, el aspirante fujimorista rechazó los calificativos emitidos por el líder de Renovación Popular y cuestionó que se intente condicionar la contienda electoral municipal a las alianzas políticas que ambas agrupaciones sostienen en el Congreso de la República.

Candidato esperaba un debate parejo

Daza sostuvo que el debate debía desarrollarse en igualdad de condiciones, sin chantajes ni acuerdos previos como los que ha denunciado formalmente ante el JNE este miércoles, indistintamente de la sintonía política que las agrupaciones pudieran tener.

"Las cosas tienen que estar planas y parejas. En una elección de esta naturaleza, a la alcaldía de Lima, todos sabemos que hay pequeños 'ganchos' y 'golpes' típicos de una elección. Creo que en un partido final, los equipos nunca acuerdan nada, todos se miden en la cancha y es lo que esperaba en el debate", manifestó el postulante.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El candidato a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Samuel Daza, respondió a las declaraciones de Rafael López Aliaga y expresó su rechazo a los calificativos que, según afirmó, fueron dirigidos hacia su persona.



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Rechaza adjetivos "racistas y clasistas"

Respecto al adjetivo "piraña" empleado por el exalcalde, Daza criticó la intencionalidad del ataque y lo tildó de racista y clasista. Asimismo, remarcó que el insulto excede su persona y perjudica a la población periférica que, según remarcó, es estigmatizada con el mismo apelativo.

"Yo lamento, Rafael, las declaraciones clasistas y racistas que has tenido hacia mi persona. ¿Sabes por qué?, porque a mí no me estás ofendiendo, [...] has ofendido a todos los vecinos de Lima Norte, Sur y Este, que son marrones como yo y que siempre nos han estigmatizado como 'pirañas' y delincuentes. Eso tú acabas de decirlo y acabas de ofender a la gente que quería darte ese voto".

Rechaza que episodio condicione apoyo político

Asimismo, Daza se refirió sobre un eventual quiebre del respaldo parlamentario de la bancada de Renovación Popular al oficialismo producto de este cruce entre candidatos. Al respecto, hizo un llamado vehemente a desvincular el escenario electoral limeño de la gobernabilidad nacional.

"Nosotros tenemos que separar dos cosas: esta 'bronca' que tenemos es política por el sillón de Lima Metropolitana, es una 'bronca' de dos, no de tres. [...] ¿O sea que si yo mañana me enfrento con él en una candidatura presidencial, tampoco le puedo decir nada pero él sí puede decirme 'piraña' y tantos adjetivos impuestos? Él sí puede insultarme y yo tengo que quedarme callado porque sino no le da su voto al Ejecutivo. ¿Eso realmente queremos los peruanos?", sentenció.

Las declaraciones de Daza profundizan la fricción entre ambas agrupaciones tras la denuncia interpuesta ante el Jurado Nacional de Elecciones por presunta intimidación. Este cruce de acusaciones no solo calienta la contienda por el sillón municipal, sino que pone a prueba la estabilidad de los acuerdos legislativos ante las crecientes tensiones entre sus principales figuras.