Dina Boluarte arremete contra "detractores" de su gestión: "Están dolidos porque no son parte del Gobierno"

En una actividad oficial con motivo de los trabajos del Metro de Lima, la presidenta Dina Boluarte envió un mensaje a sus críticos y sostuvo que se encuentran dolidos porque "no forman parte de su Gobierno".

Boluarte Zegarra expresó tales declaraciones durante la ceremonia de supervisión de la llegada de la tuneladora Delia a la estación 'Parque Murillo' de la Línea 2 del Metro de Lima en el distrito de Breña.

En medio de su discurso, la jefa de Estado señaló que sus "detractores" sentirían envidia de no ser parte del equipo que la acompaña en el Ejecutivo. Ello pese a su gestión está cerrando el año con un 3% de aprobación de acuerdo a la última encuesta de Datum.

Boluarte Zegarra aseguró que sus críticos no reconocen los buenos resultados de su gobiernos y son "mezquinos" al señalar que estos son una consecuencia del "azar o rebotes". La mandataria señaló que ella administra el país con "decisiones firmes".

"Nuestros detractores están dolidos porque no son parte de este Gobierno y no lo serán porque están dolidos porque no estamos dedicando el dinero de todos los peruanos en asuntos de consultorías o afines. Están dolidos porque cada sol de todos los peruanos lo invertimos en obras grandes como estas para el beneficio de todos los peruanos", fueron las declaraciones de Boluarte.