Ministro Santiváñez sobre detenidos por ataque a la Fiscalía en Trujillo: "Las pruebas muestran una gran vinculación"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, declaró en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que las cinco personas detenidas en Trujillo están estrechamente relacionadas con el atentado contra la sede principal del Ministerio Público en la región.

El titular del Mininter destacó que los indicios recabados hasta el momento, como videos de vigilancia, apuntan directamente a los cinco capturados identificados como Eugenio Mercedes Calderón, Carmen Flor Castillo, Juan Carlos Valera, Héctor Alejandro Libero y Camila Flogia Becerra.

Además, señaló que los presuntos responsables cuentan con antecedentes relacionados con actividades delictivas, lo que habría facilitado su identificación.

El ataque a la sede de la Fiscalía en Trujillo ocurrió en la madrugada del pasado lunes 20 de enero, cuando un grupo de personas lanzó artefactos explosivos contra el edificio, causando daños significativos en su infraestructura. Este hecho generó una rápida respuesta de las fuerzas del orden, que desplegaron un operativo para capturar a los responsables.

Un motorizado vestido de rojo llegó con tranquilidad al local de la Fiscalía. Con una caja de delivery amarilla a sus espaldas, dejó el cubo en la puerta. Dentro de ese maletín se ocultaba una carga explosiva que estalló minutos después, devastando gran parte del edificio del Ministerio Público.

Santiváñez resaltó que su cartera está comprometida en brindar todo el soporte necesario a las autoridades judiciales para procesar a los involucrados. Asimismo, aseguró que se están reforzando las medidas de seguridad en instituciones públicas para evitar nuevos ataques.

Destacarán a 100 efectivos de unidades especializadas que ya llegaron a la ciudad de Trujillo, se enviaron 10 agentes de Digemid con logística especializada en inteligencia, rotarán más de 120 efectivos para investigar que no tengan ningún tipo de vinculación con organizaciones criminales.

"Estamos reforzando medidas con 120 efectivos, con esto no quiero decir que los 120 efectivos formen parte de una organización criminal, lo que quiero dejar en claro es que no podemos permitir que ningún efectivo tenga la mínima relación, no puede estar en Trujillo", enfatizó el Mininter.