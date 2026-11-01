Mirtha Vásquez se reafirma de denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi: "No es por su opinión"

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, respondió al excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, al señalar que la denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi no es por su opinión, si no por denunciar a jueces y fiscales ante la Junta Nacional de Justicica (JNJ) por incumplir sus leyes aprobadas que prescriben los delitos de lesa humanidad.

Mirtha Vásquez cuestiona críticas de García Belaúnde

Mirtha Vásquez cuestionó las declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde y sostuvo que sus críticas evidencian un desconocimiento del contenido de la denuncia constitucional presentada contra Fernando Rospigliosi.

"Al parecer, el señor García Belaúnde no ha leído, en principio, la denuncia para poder opinar. No la ha leído y se atreve a emitir un veredicto sobre ella. Pero este señor que conoce la Constitución, como dice conocerla, en realidad lo que está diciendo, lo que está diciendo es totalmente contrario a lo que nuestra carta magna dice", afirmó.

Niega que denuncia responda a opiniones

La parlamentaria aclaró que la acusación contra Rospigliosi no está relacionada con sus opiniones, sino con presuntas acciones dirigidas a perseguir y amedrentar a jueces y fiscales.

"Nosotros no estamos denunciando al señor Rospigliosi por su opinión, que lea bien el señor Vitocho. Lo que nosotros estamos denunciando es que el señor Rospigliosi ha tenido de manera sostenida una conducta y acciones concretas para perseguir y amedrentar sobre la justicia, y nosotros estamos señalando todos los casos en los que ha interferido", manfiestó.

Senadora cuestiona denuncias contra jueces y fiscales

Vásquez señaló que Rospigliosi presentó denuncias contra cinco jueces y un fiscal ante la JNJ, acusándolos de prevaricato por cumplir sus funciones. Asimismo, cuestionó las leyes aprobadas por su grupo político y aliados, al considerar que favorecen la impunidad en delitos de violación de derechos humanos.

"Son cinco jueces y un fiscal que él mismo ha hecho denuncias, no solamente ha criticado. Hizo denunicas ante la Junta Nacional de Jusiticia, acusándolos de precaricato y por cumplir con sus funciones: respetar la Constitución. Con su grupo politico y aliados aprobaron leyes que contravienen la Constitución dejando en impunidad serios delitos de violanción de derechos humanos", sostuvo.

En entrevista con Exitosa, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, cuestionó las declaraciones del excongresista Víctor Andrés García Belaúnde y aclaró que la denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi no responde a sus opiniones, sino a las acusaciones que presentó contra jueces y fiscales ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por aplicar normas que prescriben delitos de lesa humanidad.