Juan Sheput señala que Juntos por el Perú y Buen Gobierno mantienen una postura "adolescente" contra el Ejecutivo

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante una entrevista en Exitosa, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que la oposición parlamentaria mantiene una postura "adolescente". Según el funcionario este sector rechaza sistemáticamente las iniciativas que presenta el Ejecutivo sin proponer alternativas concretas para enfrentar el problema de la inseguridad.

El ministro mencionó que existen grupos dentro del Congreso que evitan el diálogo con el gobierno. Además, indicó que la ausencia de propuestas técnicas impide un debate productivo, debido a que los legisladores se enfocan únicamente en cuestionar los viajes presidenciales entre otros.

Cuestiona alianza entre Juntos por el Perú y Buen Gobierno

Respecto a la dinámica legislativa, el representante gubernamental sostuvo que las bancadas de Juntos por el Perú y Buen Gobierno operan bajo una alianza táctica. Según detalló, este bloque rechaza, de antemano, cualquier planteamiento oficial sin presentar un sustento técnico para atender las demandas actuales.

"El señor Jorge Nieto se ha convertido en funcional de Íber Maraví, hace lo que dice el señor Íber, está al lado del señor, vota igual que el señor en su bancada", dijo Juan Sheput, Ministro de Trabajo.

El titular de la cartera indicó que ciertos parlamentarios han renunciado a sus principios ideológicos para seguir una agenda común. detalló que este comportamiento limita las posibilidades de alcanzar acuerdos, afectando la estabilidad política necesaria para implementar las políticas públicas.

"Buen gobierno se ha convertido en furgón de cola de Íber MaravÍ. Así de simple. Ellos están detrás del señor MaravÍ", agregó el ministro.

No obstante, el funcionario apuntó que estas coaliciones buscan frenar la gestión del gobierno de Keiko Fujimori al poner sus intereses particulares por encima de las necesidades del país.

Falta de medidas técnicas contra la delincuencia en el Congreso

Por otro lado, el integrante del gabinete recalcó que los bloques opositores carecen de planteamientos para frenar la delincuencia urbana. No obstante, enfatizó que ningún parlamentario de dichas agrupaciones ha presentado alguna alternativa técnica.

"Yo desafío a algún internauta que está que está escuchando Exitosa que digan, 'El señor 'Tal' ha planteado esta medida contra para luchar contra la delincuencia. No dicen ni una", sentenció.

En esa línea, mencionó que esta carencia de iniciativas se suma a una estrategia de obstrucción sistemática que frena el acercamiento entre ambos poderes del Estado. Cabe mencionar que el funcionario se dirigió a la ciudadanía para evidenciar la inacción legislativa en materia de seguridad.