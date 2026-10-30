Dos megacárceles tipo CECOT pueden construirse en siete meses, afirma presidenta Keiko Fujimori

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori indicó tras reunirse con su homólogo Nayib Bukele, que las dos megacárceles que impulsará sí podrían ser construidas en siete meses, tal como ocurrió con el CECOT en el país centroamericano.

Confía que se haga en ese plazo

En declaraciones para los medios, la jefa de Estado indicó primero que hay planteamientos que el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez hará en el Consejo de Ministros, Posteriormente, abordó el tema de los penales con el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo y el tiempo que estima demoraría.

"Creemos importante que estas iniciativas, sobre todo la construcción de las cárceles sea también respaldado por el COSEDENA. Creemos que la cárcel el CECOT fue construido el siete meses, pues las megacárceles que serán construidas en nuestro país pueden hacerse a esta misma velocidad", sostuvo la presidenta.

Agregó que estos proyectos podrán concretarse, pero dependerá de la decisión política y de los presupuestos, los cuales aseveró que están programados para el próximo año. Por tal motivo, cree que estos penales que plantea levantar podrán ejecutarse en beneficio de la seguridad en todo el país.

"Estoy muy optimista de que vamos a poder implementar estas cárceles, y además con el respaldo que estamos obteniendo de la Policía, de las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia, poco a poco vamos a ir notando que las estadísticas en cuanto a la lucha contra la delincuencia va dando resultados positivos", concluyó.

¿Cómo funciona el CECOT?

El Centro de Confinamiento de Terrorismo formó parte del plante contra las pandillas salvadoreñas del presidente Nayib Bukele e inaugurada en enero del 2023. La capacidad estimada para reclusos es de 40 mil y cuenta con ocho módulos, 256 celdas, un cerco eléctrico de 2,1 km y medidas estrictas de reclusión (no cuenta con ventanas o espacios de ocio).

No obstante, estos espacios no han estado exentos de polémicas y críticas a su vez que sus defensores resaltan la efectividad que ha tenido para desarticular a las pandillas que operan en dicho país. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights denunciaron maltratos físicos, condiciones extremas e incumplimiento a las Reglas de Mandela.

La presidenta Keiko Fujimori manifestó durante su visita a El Salvador que las dos megacárceles con modelo del CECOT implementado por Nayib Bukele, sí podrían construirse en siete meses. Recalcó que hay optimismo y que se cuenta con presupuesto para su ejecución.