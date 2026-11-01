Ministro de Trabajo Juan Sheput vincula las visitas de Íber Maraví a la Sunafil con reciente paralización

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, expresó su preocupación por la presencia constante de Iber Maraví en una de las sedes de la Sunafil, señalando que sus visitas recurrentes estarían vinculadas con la reciente huelga en la entidad.

Además, indicó que ya inició las acciones necesarias ante el MEF para cumplir con los pedidos laborales, logrando levantar la paralización acatada por un sector de los trabajadores. Ante ello, se están firmando convenios para mejorar los sueldos y las condiciones del personal con el fin de poner orden interno.

Senador de Juntos Por el Perú, Iber Maravi, ahora frente a la sede del Ministerio de Trabajo, apoyando protesta de Sunafil pese a aumento a inspectores. https://t.co/Dw8TOSuMxV — Alonso Ramos (@AlonsoRamosG) October 30, 2026

Cuestionamiento a visitas de Iber Maraví a sede de Sunafil

Cabe mencionar que el jefe del sector hizo referencia a los registros que evidencian las visitas del actual senador al local institucional. Por este motivo, Sheput planteó interrogantes sobre el propósito de estas reuniones con el personal de la entidad fiscalizadora.

"¿Por qué va el señor Iber Maraví todos los días a la Sunafil? Ayer el periodista Alonso Ramos ha mostrado fotos donde el señor Iber Maraví, esa persona que está siendo acusada de ser senderista y haber participado en una masacre, ese señor que hoy día es senador va a atizar, a coordinar, a conversar con señores de la Sunafil ahí en la avenida Salaverry", mencionó el ministro.

No obstante, tras las fotos reveladas por el periodista Alonso Ramos, el titular del sector mencionó que su labor consiste en garantizar que el organismo funcione sin interferencias externas.

Ante ello, el representante del Ejecutivo remarcó que su administración apunta a evitar que intereses ajenos obstaculicen el desempeño laboral dentro de la sede ubicada en la avenida Salaverry.

Ampliación presupuestal ante reclamos

Por otro lado, respecto al pliego de reclamos que motivó la paralización, el funcionario sostuvo que los empleados exigían mejoras que no fueron atendidas en gestiones pasadas, a pesar de las carencias en los locales.

Según explicó, los ministros anteriores mantuvieron una actitud pasiva frente a estas necesidades que hoy se resuelven mediante trámites presupuestales.

"Las tres cosas que pedían eran inconsistentes. Se los he dicho a ellos de frente y lo digo ahora la opinión pública, pedían un aumento de la remuneración. Igualmente, los anteriores ministros no movieron ni un dedo y ellos no protestaban", dijo Juan Sheput, ministro de Trabajo.

No obstante, el funcionario detalló que su cartera adoptó acciones concretas, como la solicitud de una ampliación presupuestal, para responder al pedido de aumento salarial. Asimismo, cuestionó el estado de las sedes institucionales dejado por sus predecesores.