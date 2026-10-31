Pedro Castillo: JP y Obras impulsan amnistía para expresidente y procesados por fallido golpe de Estado

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las bancadas de Juntos por el Perú y Obras presentaron una iniciativa legislativa que busca la amnistía para el expresidente de la República, Pedro Castillo y a otros procesados por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. También incluyen a involucrados en las protestas sociales subsecuentes.

Busca eliminar la acción penal

Este proyecto fue impulsado por la diputada de JP, Catherin Palomino y suscrita por más de 40 miembros de la Cámara Baja y comprende hecho ocurridos desde el 28 de julio del 2021. Con esto, se busca eliminar la acción penal, condenas y consecuencias, por consiguiente, el archivo de investigaciones, levantamiento de órdenes de captura, entre otros.

"La presente ley tiene por objeto conceder la amnistía, en ejercicio de las atribuciones prevista en el numeral 5 del artículo 102 de la Constitución, por los hechos vinculados a la crisis política y social ocurridos desde el 28 de julio del 2021 comprendidos en los capítulos II y III, dentro del ámbito temporal establecido", señala parte del texto.

El documento que consta de 28 páginas ingresó a la Cámara de Diputados el viernes 30 de octubre a las 02:02 de la tarde. Además de la diputada Palomino, cuenta con las firmas de Svieta Fernández, Ernesto Zunini y César Tito Rojas, todos de JP. Se le sumaron las de Víctor Piñán, Henry Albañil, Jenny Samanez y Andrea Medina Stein de Obras.

#PrimeroALas8 | Proponen amnistía por protestas de 2021 y 2022. La bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que busca beneficiar a investigados, procesados y condenados por hechos vinculados a la crisis política, entre ellos el expresidente Pedro Castillo. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 Lee también Exasesor del Mininter advierte que la estrategia de comunicación presidencial impide una lucha real contra la delincuencia October 31, 2026

De acuerdo a lo que precisa el documento, la medida tendría carácter general y podría ser aplicada a personas investigadas, procesadas o condenadas, sin importar en qué etapa se encuentre su situación judicial, siempre que esté dentro de lo que comprende la norma.

La bancada de JP sostiene que esta iniciativa busca contribuir con la pacificación y reconciliación nacional. También pretende garantizar que el derecho penal no se utilice para sancionar el ejercicio de derechos fundamentales como la reunión pacífica, libertad de expresión y participación política.

Golpe fallido de Pedro Castillo

El 7 de diciembre del 2022, el expresidente ofreció un mensaje a la Nación en el que anunciaba el cierre de instituciones públicas, como el Congreso y la instauración de un estado de excepción. No obstante, al no contar con respaldo militar y policial, sus ministros fueron renunciando y el Parlamento terminó vacándolo y ese mismo día fue detenido.

La bancada de Juntos por el Perú ha impulsado una iniciativa para ofrecer amnistía al expresidente Pedro Castillo y a otros procesados por hechos relacionados al fallido golpe de Estado del 2022.