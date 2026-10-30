Especialista cuestiona viaje de Fujimori y descarta utilidad del 'modelo Bukele' en el Perú: "No hay nada que aprender"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exjefe de asesores del Mininter, Luis Herrera, brindó declaraciones para Exitosa respecto al reciente viaje que hizo Keiko Fujimori hacia El Salvador. El especialista cuestionó la utilidad de esta visita y sostuvo que no existen lecciones aplicables que se puedan extraer de dicha experiencia extranjera para la situación del Perú.

En esa línea, el exfuncionario enfatizó que el denominado "modelo Bukele" ya ha sido analizado ampliamente por diversos investigadores a lo largo de los últimos años. No obstante, mencionó que el nivel de popularidad del mandatario salvadoreño motiva a otros políticos a buscar únicamente una estrategia de imagen ante la ciudadanía.

Luis Herrera descarta beneficios del modelo Bukele

Como se sabe, la viabilidad de replicar las medidas de seguridad salvadoreñas en territorio peruano genera debate constante. Al respecto, el especialista indicó que los estudios realizados por expertos demuestran que no hay resultados concretos que justifiquen la importación de este sistema al país.

"Tenemos dos años discutiendo el tema del modelo Bukele. Hay más de un investigador, más de un especialista, gente metida en el tema que se lo ha dicho en todos los formatos posibles. No hay nada que aprenderle del modelo salvadoreño", dijo Luis Herrera, exjefe de asesores del Mininter.

Cabe mencionar que, para el entrevistado, el acercamiento de las figuras políticas regionales hacia el gobierno centroamericano para por un tema de percepción pública antes que a una gestión técnica. Esta práctica consiste en "tomarse la foto" con el mandatario para elevar la aprobación política frente a sus propios electores.

"Obviamente la figura del presidente Bukele, a nivel de lo que es la percepción de popularidad en su estado, invita a que otros presidentes busquen tomarse la foto con él, qué es lo que ha pasado", agregó.

Ante ello, el exjefe del gabinete de asesores concluyó que este tipo de viajes políticos carecen de un sustento técnico que aporte de manera real a la lucha contra la inseguridad ciudadana que atraviesa el Estado peruano.

Gobierno salvadoreño comparado con los años 90 en el Perú

Por otro lado, el analista estableció una comparación entre la administración actual en territorio salvadoreño y el régimen que gobernó el Perú durante la década de los 90.

El exfuncionario recordó que el mandatario centroamericano ha mantenido disputas directas con instituciones como el Congreso de la República, la Corte Suprema y el Ministerio Público de su nación.

"Como sabemos el presidente Bukele también, igual que los 90 en el Perú, tuvo temas con el Congreso de la República, con la Corte Suprema de su país, con el Ministerio Público de su país, también obviamente enfrenta diversas acusaciones", dijo Luis Herrera, exjefe de asesores del Mininter.

Finalmente, el especialista puntualizó que si el gobierno peruano buscara implementar políticas más duras bajo ese estándar, tendría que denunciar primero diversos tratados internacionales, una disposición legal que las autoridades nacionales no han ejecutado hasta el momento.