Presidenta destaca los modernos métodos de atención del Hospital Nacional Rosales en El Salvador

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república de Perú, Keiko Fujimori, acudió al Hospital Nacional Especializado Rosales durante el segundo día de su en El Salvador. La actividad tuvo como propósito conocer de cerca el proceso de modernización de infraestructura hospitalaria y las condiciones de atención en uno de los principales centros de salud.

La jefa de Estado estuvo acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; Salud, Luis Dyer y la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce.

Hospital Rosales de El Salvador.

Comitiva oficial visita instalaciones

La agenda dentro del establecimiento médico contempló una sesión de trabajo entre las autoridades peruanas y el director general del hospital, el doctor Marvin Aguilar. Ante ello, los funcionarios revisaron los proyectos de reforma del sector sanitario impulsados en dicha nación centroamericana antes de ofrecer declaraciones a la prensa.

"Así es que felicitamos al presidente Bukele, a su gobierno por todo este gran esfuerzo que está haciendo en estos tres sectores fundamentales, pero sin duda está trabajando en otros aspectos más. Así es que le envío mi agradecimiento y mi felicitación.", dijo Keiko Fujimori.

Posteriormente, las autoridades recorrieron los diferentes ambientes de las instalaciones. Durante el trayecto, se expuso el funcionamiento de los servicios orientados a mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud pública para la población local.

De esta manera, la delegación peruana tomó registro de los mecanismos aplicados para la transformación digital. El intercambio técnico concluyó tras la verificación de las condiciones operativas en las que labora el personal asistencial del hospital.

Fujimori conoce modernización del Hospital Nacional

Hospital Rosales considerado como el más importantes del país

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la revisión del crecimiento en la cobertura sanitaria del nosocomio, el cual pasó de 32 a 47 especialidades médicas y quirúrgicas. Como se sabe, esta ampliación forma parte de las obras ejecutadas para respaldar el fortalecimiento de la atención médica especializada en el país.

No obstante, la actualización del centro de salud también incluyó la instalación de nuevo equipamiento técnico para intervenciones complejas. Cabe mencionar que el recinto cuenta ahora con sistemas de cirugía robótica, un quirófano híbrido y equipos avanzados de diagnóstico clínico.

En esa línea, la jefa de Estado y los ministros observaron de forma directa la operatividad de estas herramientas tecnológicas. Con este recorrido técnico, la representación del Gobierno culminó su actividad programada en materia de infraestructura sanitaria en territorio salvadoreño.