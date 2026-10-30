Exasesor del Mininter advierte que la estrategia de comunicación presidencial impide una lucha real contra la delincuencia

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exjefe de asesores del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Herrera, se pronunció sobre el reciente anuncio de la presidenta Keiko Fujimori respecto a la construcción de dos megacárceles bajo el esquema del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el destrabe de seis proyectos de infraestructura penitenciaria a nivel nacional.

Una estrategia 'Hollywoodense' poco funcional

Si bien reconoció la necesidad de ejecutar estas obras, advirtió que la narrativa oficial padece de falencias estratégicas. Asimismo, recordó que la crisis carcelaria es un problema estructural de larga data, ejemplificando con penales a medio construir como el de Ica y enfatizando que la ciudadanía hoy demanda "eficiencia y menos discursos".

"Creo que en estos primeros 100 días hemos visto, con énfasis en el último mes, un esfuerzo de comunicación política 'Hollywoodense' pero que está alejado de la realidad. El gran problema de eso es que desgasta la imagen del líder político", criticó tajantemente el especialista.

La urgencia de cambiar la doctrina y el blindaje constitucional

Para Herrera, cualquier iniciativa a nivel de infraestructura penitenciaria chocará inevitablemente contra un muro legal si no se abordan las raíces del sistema de justicia. El exfuncionario sostuvo que el enfoque actual ha agotado su margen de utilidad frente a la opinión pública.

"Pienso seriamente que hay que cambiar el modelo y la doctrina. El modelo garantista ha fracasado en los últimos 25 años. No hay manera de enfrentar la inseguridad ciudadana en todos sus niveles si es que no cambiamos la doctrina de investigación, inteligencias, los códigos y el aspecto penitenciario".

En esa misma línea, profundizó en las limitaciones normativas que atan de manos al Estado, puntualizando que "todo lo que se pueda hacer a nivel penitenciario está limitado si no cambiamos a nivel constitucional el enfoque resocializador".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el exjefe de asesores del Mininter, Luis Herrera, se refirió sobre el anuncio de la presidenta de Keiko Fujimori sobre la construcción de dos megacárceles bajo el esquema CECOT y el destrabe de seis proyectos de... pic.twitter.com/Ug2a75hLXg — Exitosa Noticias (@exitosape) October 31, 2026

Coincidencia con Bukele: un modelo inaplicable

El análisis del exasesor del Mininter sintoniza directamente con la postura expresada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien durante su encuentro oficial marcó distancia de la posibilidad de clonar idénticamente su estrategia en territorio peruano, señalando que "la medicina no tiene que ser tan fuerte para una enfermedad más pequeña" y que las realidades criminales de ambas naciones son distintas.



"Lo que ha hecho es confirmar lo que por varios años, aquí en Perú, hemos venido señalando: para enfrentar la inseguridad no hay mucho que aprender de El Salvador; por el contrario, creo que ellos tomaron muchas ideas del Perú de los noventa. Lo que hay que tener es realmente capacidad de gobernar".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el exjefe de asesores del Mininter, Luis Herrera, cuestionó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador. Asimismo, sostuvo que no hay nada que aprender del "Plan Bukele" y que jefes de Estado de la región usan... pic.twitter.com/Snq1RfjEGn — Exitosa Noticias (@exitosape) October 31, 2026

Las advertencias del exjefe de asesores del Mininter ponen sobre la mesa el debate de fondo: más allá de los anuncios sobre megacárceles y referentes internacionales, el verdadero punto de quiebre para combatir la delincuencia en el Perú, señala, exige una revisión profunda de los códigos, la doctrina de inteligencia y los candados constitucionales del sistema penal.