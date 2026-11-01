A sus 17 años enfrentó un cáncer avanzado: EsSalud le salvó la vida tras extirparle un tumor de 15 centímetros

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

A sus 17 años, Percy recibió un diagnóstico que cambió su vida: cáncer de colon en estadio avanzado. Sin embargo, hoy tiene una nueva oportunidad para cumplir sus sueños, luego de que especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud lograran extirparle un tumor de 15 centímetros mediante una compleja intervención quirúrgica.

El adolescente, natural de Cajamarca y residente en Ventanilla, cursa el quinto año de secundaria y estudia ingeniería automotriz. Además, ayuda económicamente a sus padres y sus tres hermanos. Entre sus proyectos personales está abrir su propia barbería, pero su estado de salud comenzó a deteriorarse tras presentar una pérdida considerable de peso, náuseas frecuentes y sangrado digestivo.

Ante estos síntomas, fue sometido a diversos exámenes médicos, entre ellos una colonoscopia y tomografías, que permitieron identificar una masa tumoral de gran tamaño en el colon sigmoide, una zona del intestino grueso. La enfermedad se encontraba en una etapa avanzada y comprometía tejido cercano a la vejiga.

EsSalud salva la vida a adolescente con cáncer avanzado.

Una operación de cuatro horas

Debido a la complejidad del caso, un equipo multidisciplinario de EsSalud, conformado por especialistas en oncología, gastroenterología y patología, determinó que el adolescente necesitaba una intervención quirúrgica para retirar la neoplasia.

La operación duró aproximadamente cuatro horas. Durante el procedimiento, los médicos extirparon el tumor de 15 por 15 centímetros junto con el tejido comprometido y posteriormente reconectaron el intestino para restablecer su funcionamiento.

El doctor Héctor Medrano Sáname, del Servicio de Oncología del Hospital Sabogal, explicó que se realizó una laparotomía exploratoria y una sigmoidectomía radical en bloque. Asimismo, indicó que durante la intervención no se encontraron metástasis visibles en el hígado ni en la cavidad abdominal.

EsSalud salva la vida a adolescente con cáncer avanzado.

Percy sueña con volver a las canchas

La evolución del adolescente fue favorable. Después de siete días de recuperación y tras comprobar que podía alimentarse adecuadamente, recibió el alta médica para continuar su recuperación en casa junto a sus familiares.

"Cuando me dieron el diagnóstico, mi autoestima se vino abajo y fui perdiendo la alegría que me caracterizaba. Hoy, gracias a los médicos de EsSalud y a Dios, me siento feliz y con ganas de salir adelante", manifestó Percy.

EsSalud salva la vida a adolescente con cáncer avanzado.

Ahora, el joven espera terminar sus estudios, volver a jugar fútbol y continuar trabajando para alcanzar sus metas. Su historia pone de relieve la importancia de reconocer las señales de alerta y acudir oportunamente a los servicios de salud ante síntomas persistentes.