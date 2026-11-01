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Presidenta Keiko Fujimori cancela su viaje a Cumbre en España para atender anuncio de fuertes lluvias en Tumbes

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la cancelación de su viaje a España para atender la alerta por fuertes lluvias en la región Tumbes, a través del Comando FEN.

Presidenta Keiko Fujimori cancela su viaje a Cumbre en España
Presidenta Keiko Fujimori cancela su viaje a Cumbre en España (Composición Exitosa)

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/11/2026

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Por medio de sus redes sociales oficiales, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la cancelación de su viaje a España a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de atender el pronóstico de fuertes lluvias anunciadas a la región Tumbes, a través del Comando FEN.

Cancelación de la agenda en Madrid

Keiko Fujimori tenía autorizada una visita a España del 2 al 6 de noviembre para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Su agenda incluía la sesión plenaria, encuentros bilaterales, eventos protocolares y el encuentro empresarial paralelo.

 

Pronunciamiento de Keiko Fujimori sobre cancelación de su viaje a España (Captura)
Pronunciamiento de Keiko Fujimori sobre cancelación de su viaje a España (Captura)

La decisión de no asistir responde a la emergencia por lluvias que afecta distintas zonas del país. La presidenta priorizará el seguimiento de la situación y la coordinación de las acciones de atención y asistencia con el Gobierno.

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Encargatura del despacho presidencial y de la PCM

El despacho presidencial ya estaba previsto para el primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, durante la ausencia de Fujimori del 2 al 6 de noviembre.

Con la cancelación del viaje, la mandataria permanecerá en Lima y continuará al frente de la Presidencia. La Resolución Suprema que encargaba el despacho también había dispuesto que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, asumiera temporalmente la Presidencia del Consejo de Ministros.

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Prioridad de la emergencia en el norte

La cumbre reuniría a líderes de América Latina, España, Portugal y Andorra para promover el diálogo y la cooperación regional. Sin embargo, el Ejecutivo priorizó la atención de la emergencia climática y la respuesta inmediata a la población afectada.comunicaciones.

Madrid será la sede de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno - Corresponsables

La decisión de la mandataria Keiko Fujimori de cancelar su visita a España y participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno refleja la prioridad del Ejecutivo por atender de manera inmediata la emergencia por lluvias. Con Fujimori en Lima, el Gobierno buscará coordinar la respuesta ante los daños y brindar asistencia oportuna a las poblaciones afectadas.

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