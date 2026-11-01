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Antecedentes penales

Alcalde electo de Ventanilla, Luis Landauro, recibió condena de ocho años de prisión por tráfico de drogas

Un informe periodístico reveló que Luis Landauro Ramírez figuró como remitente de un mueble con cocaína hacia Ámsterdam en 2008, caso por el cual fue sentenciado en 2011 y absuelto en el año 2012.

Alcalde electo por ventanilla pasó por prisión.
Alcalde electo por ventanilla pasó por prisión. Composición Exitosa

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 01/11/2026

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Luis Landauro, elegido alcalde de Ventanilla por la agrupación Somos Perú, afrontó en el pasado una condena de ocho años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de drogas. Según dio a conocer el diario El Comercio, este proceso judicial se originó en el año 2008 por un intento de envío a Ámsterdam.

El próximo burgomaestre permaneció internado en el penal Sarita Colonia desde el 25 de junio de 2008 hasta el 21 de mayo de 2009. Tras ser detenido en el aeropuerto Jorge Chávez, cumplió casi un año de reclusión antes de salir bajo mandato de comparecencia para seguir el juicio en libertad, donde finalmente el Poder Judicial determinó su absolución.

15 paquetes con 1,030 kilogramos de cocaína 

El caso se remonta al 10 de junio de 2008, cuando personal de aduanas y agentes antidrogas inspeccionaron la guía aérea N.° 020-96505316, la cual registraba una cama de madera con cabecera, piecera y veladores rumbo a Ámsterdam.

En el interior de la cabecera se hallaron 15 paquetes con 1,030 kilogramos de cocaína combinada con carbonatos y almidón, cuyo peritaje arrojó 798 gramos de clorhidrato de droga pura.

En dicho envío, Luis Landauro Ramírez aparecía como remitente tanto en la guía aérea como en la guía de remisión y en la boleta de venta N.° 017-000106 de la tienda Muebles Lot's, ubicada en Villa El Salvador.

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En su defensa, el procesado indicó que laboraba en la agencia de carga Panamericano Express I.R.L. y admitió que dicha firma carecía de permiso aduanero para despachar encomiendas de terceras personas al exterior, motivo por el cual puso su nombre en los registros.

Asimismo, refirió que fue por cuenta propia hasta el local de muebles al otro extremo de Lima para medir el paquete y calcular el flete sin llegar a pesarlo. 

Absolución del proceso judicial

La Primera Sala Penal con Reos en Cárcel del Callao desestimó su versión por considerarla poco creíble. A través del Expediente N.° 3254-2008, emitido el 14 de abril de 2011, el tribunal impuso ocho años de pena privativa de la libertad efectiva por tráfico ilícito de drogas contra Landauro y su coprocesado Francisco Javier Fernández Ayasta

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Posteriormente, el 21 de febrero de 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó el recurso de nulidad R.N. N.° 1787-2011 y decidió absolverlo por duda razonable, ordenando la anulación de sus antecedentes.

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