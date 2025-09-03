Montoya arremete contra Delia Espinoza por advertir falta de presupuesto: "En realidad está poniendo su cargo a disposición"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Jorge Montoya cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien junto a la Junta de Fiscales Supremos pidieron mayor presupuesto para ejercer su trabajo de manera óptima. Sobre ello, el legislador indicó que con estas declaraciones, Espinoza estaría poniendo su cargo a disposición.

Tras pronunciamiento de Junta de Fiscales Supremos

Mediante su cuenta oficial 'X', antes Twitter, el congresista también consideró que Espinoza sería la persona "menos indicada para hablar de moral o exigir recursos". Al respecto, enumeró una serie de motivos para fundamentar su postura.

"La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a la Junta de Fiscales Supremos, advierte que no podrán realizar peritajes ni operativos por un déficit de S/81 millones. Afirma que en el 2025 se les recortó S/123 millones y que para el 2026 se pretende reducir S/145 millones", escribió en sus redes sociales, el último miércoles 3 de septiembre.

De tal modo, Montoya recordó que la Junta de Fiscales Supremos emitieron un pronunciamiento vía redes sociales, el último 2 de septiembre, en donde advirtieron una falta de presupuesto 2025 y los riesgos que conllevaría para las acciones fiscales.

⚖️ Delia Espinoza, la menos indicada para exigir algo 🇵🇪



— Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) September 3, 2025

En tal sentido, precisó que al haber informado sobre la posibilidad de "reducir o no realizar, en algunos casos" acciones como los peritajes, estarían afirmando que no pueden cumplir su labor, por ende estarían poniendo su cargo "a disposición".

"Porque si ella no puede trabajar con el presupuesto asignado, entonces que dé un paso al costado: habrá peruanos con verdadero sentido patrio que sí lo harán (...) El Perú no necesita fiscales que se crean dueños del país. Necesita justicia firme, imparcial y patriótica", expresó Montoya.

Cuestiona a fiscal de la Nación

Según acusó, el parlamentario, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sería la persona "menos indicada" en exigir recursos, por lo que hizo una lista de los motivos por el que no debió pedir un aumento de presupuesto para el Ministerio Público. "Se ha comportado con un estilo abusivo y autoritario, al límite de lo dictatorial", señaló como uno de sus argumentos.

"Ha abierto carpetas fiscales a su antojo y allanado viviendas de altos funcionarios como si fuera juez. Persigue a congresistas por ejercer su voto libre y soberano. Ha desafiado al Tribunal Constitucional y a la Junta Nacional de Justicia, aferrándose al cargo incluso cuando había sido relevada", concluyó.

