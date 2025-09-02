Junta de Fiscales Supremos pide mayor presupuesto para ejercer acciones: "El MP tiene un déficit de por lo menos S/81 millones"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Junta de Fiscales Supremos ha pedido mayor presupuesto para poder ejercer su trabajo de manera óptima. Mediante un video publicado en la cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) del Ministerio Público, se pronunciaron sobre la falta de presupuesto del presente año y los riesgos que conlleva para las acciones fiscales.

Un déficit de al menos 81 millones en el MP

La actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue la encargada de tomar la palabra y manifestó que existe una "grave situación presupuestal" en el Ministerio Público, razón por la cual se ven afectados los sistemas fiscales y sus áreas de apoyo.

"Ante la grave situación presupuestal informamos a la ciudadanía lo siguiente: 'La autonomía del Ministerio Público en el Perú es un principio constitucional que garantiza la necesaria separación de poderes para poder ejercitar la acción penal, defender la legalidad y los intereses públicos. A la fecha, el Ministerio Público tiene un déficit de por lo menos 81 millones de soles que afectará sin lugar a dudas todos los sistemas fiscales y las áreas de apoyo a las labores fiscales", manifestó.

En tal sentido, la magistrada enfatizó que tras el actual panorama que presenta el Ministerio Público, "se tendrán que reducir o en algunos casos no podrán realizarse" acciones tales como los peritajes, desplazamientos para combatir la minería ilegal, los operativos para luchar contra la criminalidad, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas.

Así como también, la trata de personas y delitos contra el medio ambiente, el comercio ilegal de animales, la violencia contra la mujer, los fraudes cibernéticos, entre otros.

📢 #Pronunciamiento | La Junta de Fiscales Supremos se pronuncia sobre la falta de presupuesto 2025 y los riesgos que conlleva para las acciones fiscales. pic.twitter.com/YW33Cezl2D — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 3, 2025

Noticia en desarrollo...