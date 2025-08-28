Congreso propone prohibir el uso de colorante rojo en alimentos dirigidos a niños y adolescentes

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con miras a fortalecer la salud pública y proteger a la población infantil y adolescente, la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani presentó un proyecto que busca restringir la publicidad de productos alimenticios que contienen eritrosina. Este químico es un aditivo cuestionado por sus posibles efectos y riesgos para la salud.

Protección a la salud infantil

El proyecto apunta a modificar específicamente los artículos 8 y 10 de la Ley 30021. La iniciativa establece que toda publicidad dirigida a menores de 16 años de alimentos y bebidas no alcohólicas no debe fomentar el consumo excesivo de productos que contengan eritrosina.

Además, que contenga grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas. En paralelo, se plantea la obligación de incluir advertencias publicitarias claras y destacadas en los productos, con frases como "Contiene eritrosina: evitar su consumo", junto a otras advertencias sobre grasas y azúcares.

La motivación principal es la preocupación por los posibles efectos adversos de la eritrosina, un colorante presente en numerosos productos industrializados como gaseosas, caramelos, jugos procesados y snacks.

Esta medida busca restringir la publicidad de productos que contengan el colorante rojo

Marco normativo y justificación constitucional

El proyecto de ley fundamenta su propuesta en disposiciones constitucionales que reconocen la protección de la salud como un derecho fundamental y la defensa de la dignidad humana como fin supremo del Estado peruano.

En ese sentido, resalta que la Constitución promueve un ambiente equilibrado para la vida y obliga al Estado a implementar políticas sanitarias inclusivas y descentralizadas que garanticen el bienestar de la niñez.

Además, el documento cita antecedentes internacionales y nacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y las leyes nacionales relacionadas con la salud, seguridad alimentaria y protección del consumidor.

La iniciativa se presenta como una respuesta preventiva necesaria para evitar el impacto negativo del consumo de eritrosina y fomentar la responsabilidad social en la publicidad y producción alimentaria.

Impacto y beneficios de la propuesta

La aprobación del proyecto representa un beneficio integral para la sociedad y el Estado. Se anticipa una mejor protección efectiva de la salud infantil, fortalecimiento de políticas públicas de nutrición, y reducción de la carga económica de familias afectadas por enfermedades asociadas a aditivos nocivos.

El proyecto no implica gastos adicionales para el Estado, sino que transfiere la responsabilidad a la industria alimentaria, incentivando la innovación hacia aditivos más seguros y naturales. Esta iniciativa legislativa es un paso importante en la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes peruanos frente a un grave riesgo que representa el consumo de eritrosina.

Al prohibir publicidad engañosa y obligar a la inclusión de advertencias en los productos, se busca garantizar el derecho a una alimentación saludable y la prevención de enfermedades asociadas, alineándose con los estándares internacionales y los mandatos constitucionales. En este sentido, la propuesta representa un avance crucial para fortalecer la seguridad alimentaria y la salud pública en el país.