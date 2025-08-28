RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Proyecto regulatorio

Congreso propone prohibir el uso de colorante rojo en alimentos dirigidos a niños y adolescentes

El proyecto propone modificar la Ley de promoción de la alimentación saludable para evitar el consumo de productos que contienen eritrosina, un colorante con posibles riesgos para la salud infantil.

Congreso propone prohibir consumo del colorante rojo.
Congreso propone prohibir consumo del colorante rojo. Composición: Exitosa

28/08/2025

Con miras a fortalecer la salud pública y proteger a la población infantil y adolescente, la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani presentó un proyecto que busca restringir la publicidad de productos alimenticios que contienen eritrosina. Este químico es un aditivo cuestionado por sus posibles efectos y riesgos para la salud.

Protección a la salud infantil 

El proyecto apunta a modificar específicamente los artículos 8 y 10 de la Ley 30021. La iniciativa establece que toda publicidad dirigida a menores de 16 años de alimentos y bebidas no alcohólicas no debe fomentar el consumo excesivo de productos que contengan eritrosina.

Además, que contenga grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas. En paralelo, se plantea la obligación de incluir advertencias publicitarias claras y destacadas en los productos, con frases como "Contiene eritrosina: evitar su consumo", junto a otras advertencias sobre grasas y azúcares.

La motivación principal es la preocupación por los posibles efectos adversos de la eritrosina, un colorante presente en numerosos productos industrializados como gaseosas, caramelos, jugos procesados y snacks.

Esta medida busca restringir la publicidad de productos que contengan el colorante rojo
Esta medida busca restringir la publicidad de productos que contengan el colorante rojo

Marco normativo y justificación constitucional

El proyecto de ley fundamenta su propuesta en disposiciones constitucionales que reconocen la protección de la salud como un derecho fundamental y la defensa de la dignidad humana como fin supremo del Estado peruano. 

En ese sentido, resalta que la Constitución promueve un ambiente equilibrado para la vida y obliga al Estado a implementar políticas sanitarias inclusivas y descentralizadas que garanticen el bienestar de la niñez.

Además, el documento cita antecedentes internacionales y nacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y las leyes nacionales relacionadas con la salud, seguridad alimentaria y protección del consumidor. 

La iniciativa se presenta como una respuesta preventiva necesaria para evitar el impacto negativo del consumo de eritrosina y fomentar la responsabilidad social en la publicidad y producción alimentaria.

Impacto y beneficios de la propuesta

La aprobación del proyecto representa un beneficio integral para la sociedad y el Estado. Se anticipa una mejor protección efectiva de la salud infantil, fortalecimiento de políticas públicas de nutrición, y reducción de la carga económica de familias afectadas por enfermedades asociadas a aditivos nocivos.

 El proyecto no implica gastos adicionales para el Estado, sino que transfiere la responsabilidad a la industria alimentaria, incentivando la innovación hacia aditivos más seguros y naturales. Esta iniciativa legislativa es un paso importante en la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes peruanos frente a un grave riesgo que representa el consumo de eritrosina. 

Al prohibir publicidad engañosa y obligar a la inclusión de advertencias en los productos, se busca garantizar el derecho a una alimentación saludable y la prevención de enfermedades asociadas, alineándose con los estándares internacionales y los mandatos constitucionales. En este sentido, la propuesta representa un avance crucial para fortalecer la seguridad alimentaria y la salud pública en el país.

