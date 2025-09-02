Fiscal de la Nación denuncia constitucionalmente a Juan José Santiváñez por actos como titular del Mininter

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Juan José Santiváñez deberá afrontar una nueva investigación luego que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentará una denuncia constitucional en su contra por actos realizados cuando ejerció el cargo de ministro del Interior.

De acuerdo al documento presentado por la mandamás del Ministerio Público, el actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habría cometido los presuntos delitos contra la administración pública, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

Fiscal de la Nación denuncia constitucionalmente a Juan José Santiváñez

Como se sabe, Juan José Santiváñez fue removido de su cargo como ministro del Interior por su ineficiencia en la lucha contra la criminalidad, el sicariato y la extorsión que asecha a nuestro país desde hace varios meses. Además de ello, enfrentó diversas investigaciones desde la Fiscalía por casos como el del 'capitán culebra' donde se le acusó de abuso de autoridad.

Ahora, el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos deberá enfrentar un nuevo proceso, esta vez por parte de la propia Delia Espinoza quien lo acusó de más de un cargo. El documento fue impuesto ante la mesa directiva del Congreso de la República y ahora seguirá su camino de acuerdo a ley.

#LoÚltimo



Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó denuncia constitucional en contra de Juan José Santiváñez, por su actuación como ministro del Interior



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/DckucuaNQj — Canal N (@canalN_) September 2, 2025

Descarta tener cercanía con Nicanor Boluarte

"Se sostiene erróneamente que es mi alfil. En 2020 mi despacho asumió su defensa, pero el contrato se resolvió meses antes de que yo fuera ministro. Ya no tengo comunicación con él".

Noticia en desarrollo...