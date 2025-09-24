RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Congreso intentará censurarlo

Morgan Quero defiende a Santiváñez: "Pido a los congresistas dejar de censurar a los ministros"

El ministro de Educación, Morgan Quero, mostró su respaldo a Juan José Santiváñez, luego de que al interior del Congreso entrara a trámite una nueva moción de censura en su contra.

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/09/2025

Morgan Quero, ministro de Educación, salió en defensa del titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, a quien el Congreso de la República busca censurar por segunda vez en menos de un año. 

Como se recuerda, la tarde del martes 23 de septiembre, la congresista Susel Paredes confirmó que ya había reunido el número de firmas necesarias para iniciar formalmente el proceso de destitución del también exministro del Interior, figura que fue oficializada horas después con la presentación de la Moción de Censura N.º 19267 en la Mesa de Partes de este poder del Estado. 

(Noticia en desarrollo...)

