Morgan Quero defiende a Santiváñez: "Pido a los congresistas dejar de censurar a los ministros"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Morgan Quero, ministro de Educación, salió en defensa del titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, a quien el Congreso de la República busca censurar por segunda vez en menos de un año.

Como se recuerda, la tarde del martes 23 de septiembre, la congresista Susel Paredes confirmó que ya había reunido el número de firmas necesarias para iniciar formalmente el proceso de destitución del también exministro del Interior, figura que fue oficializada horas después con la presentación de la Moción de Censura N.º 19267 en la Mesa de Partes de este poder del Estado.

Hoy, con 36 firmas, se ha presentado la Moción de Censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santivañez.

En plena crisis de inseguridad, alguien que negocia a favor de los intereses de avesados delincuentes no puede ser ministro de nada.#FueraSantivañez pic.twitter.com/shs7d4wfon — Susel Paredes (@suselparedes) September 23, 2025

(Noticia en desarrollo...)