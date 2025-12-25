Ley Reinfo: Héctor Valer pide celeridad a Minem para remitir informe técnico para promulgar norma

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, envió un oficial al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para pedir celeridad en la entrega del informe técnico que el presidente José Jerí espera recibir para decidir promulgar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera.

Informe esencial

El informe resulta sumamente importante para la promulgación de la ampliación del Reinfo, por ser una medida que busca beneficiar a los pequeños mineros y mineros artesanales del país.

Por ello, en el Oficio N° 304-2025-2026-HVP/CR, el parlamentario, en su rol como miembro de la Comisión de Energía y Minas, y de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas decidió hacer la importante exigencia.

"Me dirijo a usted para solicitarle que, tenga a bien de elevar el informe al que se refiere el Presidente de la República respecto a la ampliación del REINFO, ya que, el Presidente estaría esperando dicho informe para que proceda a promulgar la Ley relacionada al mencionado tema; acción que calmaría la ansiedad de los más de treinta y siete mil mineros artesanales en proceso de formalización que se encuentran a lo largo y ancho del país", solicitó.

El legislador fue enfático al indicar que el país se verá perjudicado por un retraso de parte del ministerio, pues podría haber una movilización de mineros artesanales solicitando su rápida promulgación.

"Le solicitó encarecidamente que en el día remita dicho informe a la Presidencia del Consejo de Ministros y la Presidencia de la República; asimismo le solicito tenga la amabilidad de hacernos llegar también a nosotros dicho informe, con el fin de trasmitir vuestra decisión a mis colegas de la Bancada de Somos Perú", finalizó.

Oficio enviado al Minem

Jerí espera informe

Durante la Feria multisectorial "Más cerca del Perú", el jefe de Estado precisó a Canal N que, en la redacción de la norma, hay un fragmento que le ha "llamado la atención", por lo que ha decidido evaluarlo a nivel técnico antes de promulgar la ampliación.

"Estoy esperando, procedimentalmente, la información del sector. Hay una observación que particularmente me ha despertado mucho la atención en la redacción, ahora que lo he visto. Pero voy a esperar formalmente el informe técnico del sector", explicó a la prensa.

El pasado 19 de diciembre, el Parlamento remitió al Ejecutivo la autógrafa de la ley para que la firme. Tal como lo anunció el premier Ernesto Álvarez, esta deberá contar con las exigencias del Gobierno para que pueda proceder.

Es por ello que el congresista Héctor Valer envió un documento al ministro de Energía y Minas para que acelere el informe técnico y se decida sobre la promulgación de la ampliación del Reinfo.