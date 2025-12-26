Betssy Chávez: Refuerzan seguridad en exteriores de la Embajada de México por posible fuga de expremier

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gral. Óscar Arriola, confirmó el reforzamiento de la seguridad externa e inmediaciones de la Embajada de México en Lima, lugar donde se encuentra asilada la ex primera ministra y sentenciada por el caso 'Golpe de Estado', Betssy Chávez Chino.

En entrevista con Canal N, la máxima autoridad policial mencionó que han adoptado dicha medida debido a la información recibida sobre un eventual intento de fuga de la también exministra de Cultura y de Trabajo del Gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Más de 30 agentes policiales refuerzan la sede diplomática

Como parte de las diligencias realizadas durante el 24 y 25 de diciembre en todo Lima Metropolitana, el general de la PNP indicó este viernes 26, que han redoblado la seguridad en todo el perímetro de la sede diplomática mexicana, distribuyendo a más de 30 efectivos para proceder a la detención de la exfuncionaria si en caso busca seguir evadiendo a la justicia desde otro punto.

"En todos los servicios siempre hay un promedio de 36 miembros, unidades, y en otros lugares estratégicos también, para cerrar cualquier posibilidad (...) hay un número considerable, por lo menos 25, pero, aparte en otros puntos estratégicos, que tienen que ver siempre con las posibilidades de fuga de la señora Betssy Chávez", reveló.

#EnVivo



El Gral. Óscar Arriola informó que se ha reforzado la seguridad en la Embajada de México, con 36 policías en exteriores, ante eventuales riesgos vinculados al caso Betssy Chávez



Mantente informado en la WEB ►https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/Y4sbXOi1sA — Canal N (@canalN_) December 26, 2025

Es importante recordar que, tras su regreso de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde presentó la propuesta peruana para revaluar las condiciones que exige el otorgamiento del salvoconducto, en el marco de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático, el canciller Hugo de Zela, descartó cualquier intervención en la embajada para lograr con la captura de Chávez Chino.

"Yo creía que había sido claro sobre este tema, pero me he dado cuenta que no tanto. No, no vamos a entrar a la Embajada de México. No vamos a sacar a Betssy Chávez por la fuerza", aseveró el 10 de diciembre último.

Condenada por su intento de quebrantar el orden constitucional

El pasado 27 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a 11 años y cinco meses de cárcel a Betssy Chávez por el delito de conspiración para la rebelión, al comprobar su participación en el intento de Golpe de Estado que lideró el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.

Tras emitir su veredicto, el colegiado no solo ordenó su ubicación y captura tanto a nivel nacional como internacional, también dispuso responsabilidades civiles para los otros sentenciados: Aníbal Torres Vásquez y Willy Huerta Olivas.

En ese sentido, deberán pagar una reparación civil solidaria ascendente a los S/ 12 millones por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado peruano. Dicho monto deberá ser cancelado durante la ejecución de las sentencias (son distintas) y será destinado a la Procuraduría General del Estado.

A punto de cumplirse un mes de la lectura de su condena, la Policía Nacional se mantiene en alerta máxima ante la posibilidad de que Betssy Chávez pueda huir de la Embajada de México, aprovechando las distracciones que genera las fiestas por fin de año.