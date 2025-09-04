MP necesita una reforma y un nuevo liderazgo, según constitucionalista: "Todos los fiscales supremos se vayan a su casa"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El constitucionalista Natale Amprimo se pronunció ante la falta de presupuesto advertida por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a la Junta de Fiscales Supremos. Según indicó, el Ministerio Público requiere de una reforma y un nuevo liderazgo. "Todos los fiscales supremos se vayan a su casa", dijo.

"Tenemos una olla de grillos"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Amprimo cuestionó severamente a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, ante su último pronunciamiento. Según indicó, su propuesta de reforma del Ministerio Público la planteó desde hace más un año.

"El Ministerio Público requiere un nuevo liderazgo, definitivamente. Yo hace más de un año planteé que se haga una reforma y que todos los fiscales supremos vayan a su casa, porque con esa Junta de Fiscales Supremos no vamos ni a la esquina", dijo a Canal N.

De tal modo, el constitucionalista consideró que la Fiscalía de la Nación debería tener un nuevo líder, en reemplazo de Delia Espinoza; ello en el marco de cuestionamientos y denuncias constitucionales que existen en su contra. Además, indicó que con los actuales fiscales supremos no se llevaría a cabo un avance.

En tal sentido, indicó que los estudiantes de derecho que aspiran ingresar al Ministerio Público, no se verían reflejados en los actuales fiscales supremos. Según indicó, han existido fiscales de la Nación "de muy buen nivel", sin embargo, actualmente no sería el caso. "El día de hoy, tenemos una olla de grillos", criticó.

Premier Arana responde a fiscal de la Nación

Cabe mencionar que, consideró que ante el pronunciamiento emitido por Junta de Fiscales Supremos, el cual fue liderado por Delia Espinoza, en donde advirtieron una falta de presupuesto 2025 y los riesgos que conllevaría para las acciones fiscales, el Congreso de la República debería "tomar el toro por las astas".

Luego del pronunciamiento, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, respondió a las declaraciones de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien afirmó que el Ministerio Público afronta un déficit de casi S/81 millones. El premier defendió la posición del Ejecutivo y remarcó que no se ha negado presupuesto a ninguna institución del Estado, sino que existe un problema en la ejecución de los recursos asignados.

