Gobierno de Boluarte "no podrá hacer nada respecto a 'El Frontón'", asegura exministro: "Es una pérdida de recursos"

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se pronunció ante la posibilidad que existe de reabrir el penal 'El Frontón'. Sobre ello, precisó que sería necesario el apoyo de parte del Congreso de la República para analizar junto al Ejecutivo si es o no viable dicha medida.

Congreso debería apoyar con evaluación

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) consideró que el actual Gobierno de Dina Boluarte no podrá realizar ninguna acción respecto a la posible construcción de un nuevo penal, a pesar que fue anunciado por la propia presidenta.

"Creo que el Congreso podría ayudar más a analizar con el Ejecutivo si esto realmente es viable o no (reabrir el penal El Frontón) (...) Le aseguro que este gobierno no va a poder hacer nada respecto al Frontón. Quizás el inicio de un estudio de factibilidad, pero se quedará en eso y la verdad, es una pérdida de recursos y de tiempo", dijo a Canal N.

De tal modo, Pedraza consideró que el Parlamento debería ser parte de la evaluación ante la propuesta del Ejecutivo. Según precisó, este apoyo serviría para determinar si dicha medida es o no viable, debido a que para la construcción de un establecimiento penitenciario se necesita la superación de varias etapas de un proyecto. "Estamos ahora en la idea del proyecto, muy básico", añadió.

Recursos deben ser destinados a otras áreas

En tal sentido, precisó que el Gobierno de Boluarte no podrá avanzar más que solo el inicio de un estudio de factibilidad, con relación a la construcción de dicho penal. Es así que considera, solo se perderían recursos y tiempo al continuar con dicha iniciativa.

Según indicó Wilfredo Pedraza, la próxima máxima autoridad que suceda a Boluarte, de ser "más razonable", destinará los recursos a otras áreas como una ampliación del penal de Challapalca o la construcción del penal Ancón lll, que sería lo más ideal.

"Si se trata de hacer un penal de alta seguridad, a mí me parece que lo que están viendo es una mirada doméstica de la seguridad porque la seguridad no pasa por hacer altos muros y tener un penal en una isla, eso hace 50 años, hoy la seguridad pasa por un manejo adecuado de la tecnología, por un control del interno dentro del penal (...)", enfatizó Pedraza.

De esta manera, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, cuestionó la propuesta del Gobierno de Dina Boluarte sobre la posible reapertura del penal 'El Frontón'. Según indicó, la actual gestión presidencial no podrá avanzar más que solo el inicio del plan.