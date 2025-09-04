Delia Espinoza responde al premier Eduardo Arana: "No se equivoque, somos una buena gestión"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Delia Espinoza, fiscal de la Nación respondió a los dichos recientes del premier Eduardo Arana quien señaló que no han ejecutado de la mejor manera el presupuesto asignado al Ministerio Público. Ello se da luego que la titular de la Fiscalía exigiera mayor ingreso económico de parte del Ejecutivo para lo que será el 2026.

"El señor si es primer ministro, debe saberlo y si no que pregunte bien, pero ayer ha faltado a la verdad, no explicó completo y ha dado la falsa impresión de que no habría una buena gestión, desmereciendo la presente gestión. Señor Arana, no se equivoque, somos una buena gestión", indicó.

Todo comenzó cuando el pasado martes 2 de septiembre, la Junta de Fiscales Supremos, con Delia Espinoza a la cabeza, brindó un pronunciamiento público donde exigían al Estado peruano que se le asigne más de 81 millones de soles más a su presupuesto para poder cumplir con todo lo planteado para el año 2026.

La respuesta no tardó en llegar por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahí, Eduardo Arana Indicó que la Fiscalía cuenta con el monto que se ha requerido en las últimas horas, pero que han decidido no ejecutarlo por lo que cuestionó la gestión de Espinoza Valenzuela.

"El Ministerio Público no solamente cuenta con los 80 millones que ella requiere, cuenta con más de 80 millones en su presupuesto que no ejecuta y que puede disponer de ellos. Exhortamos a la fiscal de la Nación para que próximamente tengamos, antes de fin de año, el uso correcto de ese presupuesto para que la ciudadanía pueda contar con la Carpeta Fiscal Electrónica", precisó Arana.

Delia Espinoza, fiscal de la Nación: El jefe de Gabinete, Eduardo Arana, ha dado la falsa impresión de que no habría una buena gestión. Señor Arana, no se equivoque, somos una buena gestión



Lo demostrará a fin de año

Ahora, la Fiscal de la Nación indicó que esos fondos de los que habló el premier ya están destinados para otros fines por lo que utilizarlo sería incurrir en el delito de malversación. Por ello, pidió que Arana pueda informarse de la mejor manera para no faltar a la verdad.

"No podemos tomar de otros rubros presupuestales que ya están comprometidos porque eso se llama malversación. No podemos dejar de pagar otras cosas ya programadas para asumir estos 80 millones. Démelos y se lo voy a demostrar a fin de año. Ya pasamos el 60 % de ejecución y vamos a llegar a la meta", precisó.

De esta manera, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió a Eduardo Arana descartando que su gestión no ejecute de la mejor manera el presupuesto asignado por el Estado.