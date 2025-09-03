Ministerio Público ha ejecutado más del 60% del presupuesto asignado, asegura vocero

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público (MP) responde al premier Eduardo Arana quien exigió que termine de ejecutar el presupuesto asignado en lo que queda hasta fin de año.

Vocero del Ministerio Público aseguró que se ha ejecutado más del 60% del presupuesto

En conversación con Exitosa, el vocero del MP, indicó que en la presentación del presupuesto para este año de 15 mil millones de soles. Luego de aprobarse la ley anual de presupuesto, solo se ha concedido el 20% de este total, es decir S/2,921 millones de soles, la quinta parte de lo aprobado inicialmente.

Según indica Cubas, esta cantidad otorgada por el Estado es menor en 4% del presupuesto del año anterior frente a las investigaciones hacia autoridades de diversas envergaduras políticas, en donde está incluida la presidenta de la República, Dina Boluarte.

"Se entiende que una entidad que tiene la función de perseguir el delito en circunstancias en las que hay un elevado índice de delitos de crimen organizado, requiere más presupuesto. Frente a esa situación, el Ministerio Público planteó la necesidad de una demanda adicional de 1371 millones de soles", indicó.

Ante la negativa de pronunciamiento de Raúl Pérez Reyes, titular del MEF, y Eduardo Arana, premier, quienes manifestaron que le presupuesto no se estaría manejando adecuadamente, Cubas responde que esas declaraciones son falsas.

"En el portal de transparencia, del Ministerio de Economía y Finanzas , ahí aparece que el Ministerio Público, del presupuesto asignado a la fecha, ha ejecutado más del 60 %, lo que quiere decir que hay una ejecución normal de los fondos asignados en el presupuesto general de la República", aseveró.

Junta de Fiscales Supremos emitió pronunciamiento sobre déficit fiscal 2025

Este requerimiento se ha reiterado hasta en ocho oportunidades por parte de organismo del Estado, sin embargo, no ha habido respuesta del MEF. Cubas mencionó que durante el día de ayer se realizó una junta de fiscales supremos a tratar el tema del presupuesto institucional.

Tras la reunión, se emitió un pronunciamiento público donde se anunció anunciaron que el MP tiene un déficit de 81 millones de soles y solicita al MEF una asignación de presupuesto a la brevedad posible para continuar desarrollando sus funciones. La nueva demanda es una reducción

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, aseguró que su institución ha ejecutado más del 60% del presupuesto asignado y que las declaraciones emitidas por autoridades del gabinete respecto a un mal manejo de este es falso.