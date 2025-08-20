Guido Bellido sobre fallo a favor de Dina Boluarte: "Cuando Pedro Castillo estuvo, nadie dijo nada"

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Guido Bellido, se pronunció respecto al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió las investigaciones contra Dina Boluarte hasta que concluya su mandato. Según precisó, cuando Pedro Castillo gobernaba, el Ministerio Público realizó diligencias y nadie se opuso.

"Abuso desmesurado" contra Castillo Terrones

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario acusó un "abuso desmesurado" contra el exmandatario Castillo Terrones. Según detalló, se realizaron investigaciones desde la Fiscalía de la Nación, a pesar de que habían restricciones.

"Se ha utilizado como un arma política para derrumbar su gobierno. El Ministerio Publico ha hecho un uso excesivo (...) Está clarísimo en la Constitución que establece que por ciertos causales, que el presidente pueda ser investigado, pero cuando Pedro Castillo estuvo, nadie dijo nada, hicieron los allanamientos (...) El Ministerio Público hizo uso político en contra de un presidente", dijo a Canal N.

De tal modo, Bellido consideró que efectivamente, hay una inclinación de postura en el caso actual de Dina Boluarte, debido a que el TC ha fallado a su favor para que se suspendan las investigaciones en su contra; sin embargo, cuando Pedro Castillo era presidente de la República, no ocurrió lo mismo, por el contrario se había cometido un "uso excesivo" de sus competencias.

En tal sentido, el legislador precisó que siempre ha existido una limitación de dicha regla en relación a que personaje político se refiere, por lo que, al tratarse de Castillo, no se recurrió a la misma medida y se le investigó mientras era presidente. "Nadie dijo nada, hicieron los allanamientos", enfatizó.

Presidenta del TC sobre Pedro Castillo

Cabe mencionar que, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, fue consultada sobre si con el ahora encarcelado Pedro Castillo también se le hubiera otorgado un fallo a favor para suspender las investigaciones en su contra, como con la mandataria Dina Boluarte.

Pacheco fue enfática al responder que las situaciones de ambos son muy distintas, recordando que Castillo cometió un golpe de Estado, por lo que, a su juicio, no se pueden comparar las casuísticas. "Me parece que no son equiparables", declaró.

