Congreso: Presentan quinto proyecto de ley contra amnistía a militares y policías

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Elías Varas Meléndez (Juntos Por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), presentó un proyecto de ley con el objetivo de derogar la ley de amnistía en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

Tras la promulgación de la ley a cargo de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, el pasado miércoles 13 de agosto, los también legisladores Alfredo Pariona, Edgard Raymundo, Roberto Sánchez y Margot Huamán, presentaron similares iniciativas.

"Estado de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos"

En su texto presentado este martes 19 de agosto, en la plataforma institucional del Parlamento, el Proyecto de Ley N.° 12149/2025-CR tiene como objetivo "reafirmar el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales cometidos en el Perú, sin amnistías, indultos ni excluyentes de responsabilidad que impidan su persecución".

En ese sentido, plantea "la inaplicabilidad de toda amnistía, indulto, prescripción u otra medida que pretenda impedir la investigación y sanción de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte IDH".

Además, señala que los jueces y fiscales ejercen control de constitucionalidad y de convencionalidad para garantizar la inaplicabilidad de la Ley N.º 32419. Asimismo, de aprobarse su propuesta en el Pleno del Congreso, la entrada en vigencia de la ley será al día siguiente de su publicación en el boletín de normas legales del diario El Peruano.

Proyecto de ley

Detalles de la ley de amnistía

El texto aprobado el 9 de julio, establece que "la amnistía se aplicará a quienes hayan sido denunciados, investigados o procesados" por hechos delictivos vinculados a su participación en acciones contra el terrorismo durante los años 1980 y 2000.

"Se concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000", señala la ley.

Además, se otorga la amnistía de carácter humanitario a adultos mayores de 70 años, integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentren en proceso de ejecución de sentencia, ya sea con pena privativa de libertad efectiva o suspendida.

"Los efectos de la presente ley no son aplicables a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios, quienes deben ser objeto de los procesos penales correspondientes, de conformidad con las normas pertinentes", puntualiza el texto.

De esta manera, el congresista del bloque de izquierda busca derogar la ley recientemente oficializada por el Poder Ejecutivo en favor de quienes lucharon contra el terrorismo.