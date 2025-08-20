Ruth Luque asegura que el TC ha blindado jurídicamente a Dina Boluarte: "Fallo limita la lucha contra la corrupción"

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En comunicación con Exitosa, la congresista de la República, Ruth Luque, se pronunció respecto al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió las investigaciones contra Dina Boluarte hasta que concluya su mandato. Según precisó, con dicha decisión se "blinda jurídicamente" a la presidenta; además, señaló que esta decisión limita la lucha contra la corrupción.

"Es una puerta para la impunidad"

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, la parlamentaria indicó que sus colegas en el Legislativo no reformarían el artículo 117, debido a que tienen un objetivo político de "sostener a Dina Boluarte, mantenerla y asegurarle la impunidad no solo ahorita, sino de aquí para adelante". "Sentencia del TC lo confirma", detalló.

"El Tribunal Constitucional ha blindado jurídicamente a Dina Boluarte, la ha blindado legalmente, pero políticamente ha debilitado profundamente la confianza en las instituciones, este fallo limita la lucha contra la corrupción, envía un mensaje claro, que durante su mandato, Dina Boluarte queda fuera del alcance de la justicia", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Luque precisó que la sentencia del TC, políticamente, tiene un impacto en la lucha contra la corrupción; ello debido a que se genera una percepción de lógica de blindaje hacia la mandataria Dina Boluarte frente a investigaciones en curso. Según detalló, hay casos que requerían niveles de profundización para aclarar los hechos.

En tal sentido, la legisladora consideró que esta decisión es una "puerta" para la impunidad mientras dure su mandato, esto estaría reflejado en el marco de la protección que se ha establecido. "Es un tema que amerita una reflexión", añadió.

"Es imposible el control político, la señora goza de amplísima impunidad en distintos niveles, entonces queda claro que la quieren sostenerla hasta julio del 2026, pero se están asegurando que ya no responda", indicó Ruth Luque.

Sobre diferencia entre caso Castillo y Boluarte

Cabe mencionar que, para Ruth Luque es sorprendente la postura que mantienen algunos de los personajes políticos, quienes, en su momento, cuando gobernaba Pedro Castillo, no plantearon esta regla, por el contrario, pedían que se le investigue mientras era presidente.

"Una cosa era con Castillo, otra con Dina Boluarte, queda claro que la postura política ha marcado más para colocar en la cuerda floja a Pedro Castillo, mientras que a Dina Boluarte, hay una lógica de cerrar el cordón e impedir cualquier cosa", precisó Luque.

De esta manera, la congresista de la República, Ruth Luque, aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional blinda jurídicamente a la presidenta Dina Boluarte y señaló que esta decisión limita la lucha contra la corrupción.