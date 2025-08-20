"El próximo presidente será intocable": Erick Urbina cuestiona fallo que suspende investigaciones contra Boluarte

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el constitucionalista Erick Urbina criticó el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual ordena suspender las investigaciones contra Dina Boluarte hasta que termine su mandato. Según precisó, con esta decisión el próximo presidente será "intocable" durante su gobierno.

Cuestionó decisión del Tribunal Constitucional

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Urbina consideró que con dicha decisión no se hace más que retroceder en la lucha contra la corrupción. Según precisó, si bien el jefe de Estado debe tener un "trato especial" para que pueda cumplir con sus funciones, no puede ser "inimputable" durante su mandato.

"Si es que no hay un cambio de parecer o una reforma a la Constitución, el presidente siguiente en el Perú, será intocable durante su gobierno", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el constitucionalista indicó que la regla que ordena suspender las investigaciones a un mandatario hasta que culmine su mandato, ya no resulta estar acorde a los tiempos actuales. Al respecto, explicó que el artículo 117 prohíbe la acusación a un presidente mientras se encuentre gobernando, a excepción de cuatro causales, pero ello no frena que se realicen diligencias preliminares.

Sentencia puede ser criticada

En tal sentido, añadió que la sentencia del TC puede ser criticada por diferentes entes del Estado, sin embargo, se debe acatar debido a que es una decisión vinculante. "Tanto para los procesos que están en curso, cómo para futuros procesos", detalló.

"La sentencia establece que el Ministerio Público puede, como máximo, hasta en dos oportunidades, requerir la información o incluso entrevistar, pedir testimonio, al presidente de la República, no más de dos veces. También establece que, inmediatamente hecho esto, los documentos recaudados o el testimonio dado se tienen que encriptar hasta que culmine el mandato", precisó.

Presidenta del TC se pronuncia

Como se recuerda, el Tribunal Constitucional ordenó el martes 19 de agosto la suspensión de las investigaciones contra Dina Boluarte. Por tal motivo, la presidenta del TC, Luz Pacheco, aclaró los motivos por las que se tomó esta decisión y que la investigación por parte de la fiscalía continuará.

Pacheco sostuvo que la suspensión de las investigaciones contra Dina Boluarte no implica que el Ministerio Público deje de indagar al respecto. En ese sentido, señaló que cualquier presidente sí debe ser investigado, pero con las limitaciones que impone la Constitución Política del Perú.

De esta manera, el constitucionalista Erick Urbina, cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional que ordena suspender las investigaciones contra Dina Boluarte y aseguró que con esta decisión el próximo presidente será "intocable" durante su gobierno.