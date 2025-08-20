Tensión en Santa Rosa: Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores comparecen hoy ante el Congreso

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, Walter Astudillo y Elmer Schialer, respectivamente, comparecerán este miércoles 20 de agosto ante el Congreso de la República, a fin de que informen sobre la situación actual y las medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa de Loreto.

En ese sentido, ambos representantes del Poder Ejecutivo acudirán al Parlamento desde las 3:00 p. m., según lo anunciado previamente por la Junta de Portavoces de este poder del Estado.

Expondrán accionar realizadas en Santa Rosa

De acuerdo con la agenda documentada para la sesión del Pleno de este miércoles 20 de agosto, ambos ministros acudirán al Legislativo en cumplimiento de la Moción de Orden del Día N.° 18499, presentada el 12 de agosto por la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular), y aprobada en sesión plenaria, dos días después.

Cabe señalar que, dicho texto también incluye la declaración como persona no grata en el Perú del precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero Calle, por izar la bandera de su país en el distrito de Santa Rosa, el lunes 11 de agosto.

El texto sustitutorio aprobado - por unanimidad - el jueves 14 de agosto, también exhorta al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, a prohibir el ingreso del político colombiano al territorio nacional, adoptando las "acciones necesarias" en el marco de sus competencias.

Canciller con permiso para ir a Colombia

En medio de las tensiones diplomáticas con Colombia por la defensa de la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa, la Presidencia del Consejo de Ministros autorizó la salida del canciller Elmer Schialer a dicho país del 20 al 22 de agosto.

Según la Resolución Suprema N° 169-2025-PCM, de fecha 20 de agosto del 2025, el titular de Relaciones Exteriores representará a la presidenta Dina Boluarte en la V Reunión de Presidentes de los Estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), la cual se realizará este viernes 22 de agosto en la ciudad de Bogotá.

Del mismo modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores quedará a cargo de Walter Astudillo, ministro de Defensa, mientras el canciller esté fuera del territorio nacional. Sobre el presupuesto destinado para su visita a Colombia, se destinaron 1 110 dólares, entre los que se dividen en: 961 dólares por concepto de pasajes y 370 dólares por viáticos por día de viaje.

De esta manera, Walter Astudillo y Elmer Schialer deberán informar hoy al Congreso, sus acciones planteadas en defensa de la soberanía peruana en la Isla Chinería.