Napoleón Becerra: Presidencia expresa condolencias por fallecimiento del líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoleón Becerra, falleció a los 61 años en un accidente registrado en la región de Ayacucho.

El candidato presidencial viajaba con otros postulantes a senadores nacionales que resultaron heridos, aproximadamente 4 personas, sin embargo, no se descartó más. Todas estas personas viajaban en el vehículo que conducía Becerra.

La Presidencia de la República manifestó su pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra, representante por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

"Expresamos nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Hacemos extensivo nuestro pesar a sus familiares, amigos y seguidores en este difícil momento. Que descanse en paz", señala la publicación.

Expresamos nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.



Hacemos extensivo nuestro pesar a sus familiares, amigos y seguidores en este difícil momento. Que descanse en paz.... pic.twitter.com/3YZhLEllwJ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 15, 2026

También el presidente de la república, José María Balcázar, extendió sus condolencias por la partida de Becerra García.

"Estamos transmitiendo nuestro sentido pésame a sus deudos por tan irreparable pérdida", declaró el mandatario a Canal N.

Asimismo, el jefe de Estado informó que el Ministerio del Interior está encargándose de las acciones que se requieran para el traslado del cuerpo, por encontrarse en una zona de difícil acceso.

El presidente Balcázar remarcó también que desde el Gobierno se están realizando todas las acciones necesarias para que las elecciones generales del próximo 12 de abril se realicen de la manera más limpia y transparente.

Presidente del Congreso lamenta fallecimiento del candidato

Fernando Rospigliosi expresó su profundo pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra. Dicho mensaje fue compartido también por la cuenta oficial del Congreso de la República en la red social X.

"Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra...Hago llegar mis más sentidas condolencias a su familia en este difícil momento", señaló a través de X.

Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra, ocurrido en un accidente de tránsito.

Hago llegar mis más sentidas condolencias a su familia en este difícil momento. — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) March 15, 2026

Candidato falleció en vía Libertadores que está en total abandono

El accidente ocurrió cerca del kilómetro 142 de esta carretera, un punto que desde hace años es señalado por el deterioro del pavimento y la falta de mantenimiento. En esta ruta circulan diariamente decenas de buses interprovinciales, además de vehículos particulares.

La vía Libertadores fue terminada hace aproximadamente tres décadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Desde entonces, no se ha realizado un mantenimiento sostenido que garantice condiciones seguras para el tránsito.

Con el paso de los años, la carretera ha mostrado grietas, desgaste del pavimento y tramos peligrosos, lo que ha generado constantes reclamos de los usuarios que circulan por esta ruta.