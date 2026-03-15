Napoleón Becerra: ¿Qué ocurre si un candidato presidencial fallece en plena contienda electoral?

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El repentino fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra García, (Partido de los Trabajadores y Emprendedores - PTE), no solo ha causando conmoción en sus familiares, amigos y seguidores, también ha generado una incógnita sobre cuál será el futuro de la plancha presidencial que también compartiera con Winston Huamán Henríquez y Nélida Cuayla Cuayla, en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

¿Cuál será el futuro de la plancha presidencial del PTE?

Ante la sensible pérdida de Napoleón Becerra García y teniendo en cuenta que las elecciones se desarrollarán el 12 de abril próximo, el experto en temas electorales, José Tello Alfaro, fue consultado en el programa "En Defensa de la Verdad" sobre cómo quedaría la lista de candidatos presidenciales y más precisamente su plancha electoral.

En ese sentido, el también exministro de Justicia y Derechos Humano, indicó que la Ley Orgánica de Elecciones contempla el retiro de la fórmula presidencial cuando se deja sin efecto la inscripción de quien encabeza la lista, incluso por infortunios, como la propia muerte.

"No habría posibilidad de que esta fórmula continúe, porque con la pérdida del candidato presidencial, los dos vicepresidentes no podrían seguir adelante", indicó esta mañana a Exitosa.

Definición quedaría en manos del Jurado Nacional de Elecciones

No obstante, dejó abierta la posibilidad a que el Jurado Nacional de Elecciones pueda dar una "interpretación distinta", teniendo como antecedente, por ejemplo, la continuidad de la plancha que lidera el también candidato presidencial Mario Vizcarra.

Bajo esta consideración, recordó que el órgano electoral creó un tope de 10 años para la rehabilitación de personas sentenciadas por peculado y corrupción de funcionarios; además, precisó que la muerte de un candidato presidencial es un "vacío en la norma" a la fecha.

"Es un tema que queda abierto porque es un vacío normativo. No se prevé en la ley, ni los reglamentos electorales la muerte de un candidato presidencial y eso puede producirse ahorita, imaginemos en un escenario en segunda vuelta electoral, Dios no lo quiera. La muerte es un factor sorpresivo, sí creo que la autoridad electoral podría evaluar el tema", señaló.

El futuro de la plancha presidencial del PTE podría quedar en manos del JNE, ante la lamentable partida de Napoleón Becerra, la mañana de este domingo en Ayacucho. Al respecto, José Tello, experto en temas electorales, indicó que cabe la posibilidad de que la fórmula no continúe en carrera. No obstante, deslizó que ello dependerá de la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones.