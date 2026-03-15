Napoleón Becerra, candidato presidencial del PTE, falleció en accidente en la carretera de Ayacucho

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoleón Becerra, falleció a los 61 años en un accidente registrado en la región de Ayacucho.

Fallece en accidente de tránsito

En diálogo con Exitosa, Emily Silva, candidata a diputada del PTE, confirmó la lamentable noticia y dio a conocer que el accidente se dio cuando la comitiva viajaba desde Lima hacia Ayacucho por actividades.

"La información que se maneja en la zona por otros compañeros que están con él, es que [el accidente] no habría sido con otro carro, si no que parece que ha sido un tema de carretera. Él iba con un vehículo particular, porque nosotros no tenemos plata para trasladarnos por avión, tenemos que hacer nuestra campaña austera, con nuestros propios recursos", informó.

Según informó la postulante, el candidato presidencial viajaba con otros postulantes a senadores nacionales que resultaron heridos, aproximadamente 4 personas, sin embargo, no se descartó más. Todas estas personas viajaban en el vehículo que conducía Becerra.

Los lesionados están siendo trasladados a Ayacucho para que se traten sus lesiones. El accidente se habría registrado aproximadamente entre las 6 y 7 de la mañana. Lo que Emily Silva solicitó es que se evacúe a sus compañeros a Lima para que sean evaluados.

"Por favor ayúdenos para decirle a nuestra autoridades que los evacúen a Lima a nuestros compañeros. Él iba con una comitiva, solicito al Gobierno que tome cartas en el asunto y evacue a nuestros compañeros a Lima para que reciban atención. Con un espíritu de solidaridad por favor", exhortó.

¿Quién fue Napoleón Becerra?

Becerra García, es originario de Cajamarca, donde nació el 11 de abril de 1964 y donde consolidó una carrera de más de cuatro décadas en el sector público y la gestión administrativa.

Era licenciado en Administración y bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2009. Laboró gran parte de su vida profesional en la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde laboró de forma ininterrumpida desde 1984 hasta el 2025.

Cabe señalar que fue el creador del PTE-Perú y lo presidió desde 2023, con la visión de representar a los trabajadores y emprendedores del país.