Napoleón Becerra: Presidente del Congreso lamenta fallecimiento del candidato presidencial

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este domingo 15 de marzo, la campaña electoral enlutó con el fallecimiento del candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), Napoleón Becerra García, quien a los 61 años encontró la muerte en un accidente de tránsito en Ayacucho.

El presidente (e) del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra. Dicho mensaje fue compartido también por la cuenta oficial del Congreso de la República en la red social X.

"Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra", señaló a través de X.

Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra, ocurrido en un accidente de tránsito.

Hago llegar mis más sentidas condolencias a su familia en este difícil momento. — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) March 15, 2026

"Hago llegar mis más sentidas condolencias a su familia en este difícil momento", agregó Rospigliosi Capurro en la publicación.

La noticia se conoció durante la mañana del domingo y generó diversas reacciones en el ámbito político. Becerra participaba en la campaña rumbo a las elecciones generales de 2026, proceso en el que buscaba llegar a la Presidencia representando a su agrupación política. Su muerte ocurre en medio del desarrollo de actividades proselitistas en distintas regiones del país.

JNE se pronuncia sobre fallecimiento del candidato tras accidente

La institución electoral lamentó la muerte del representante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), quien perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito cuando viajaba junto a su comitiva para cumplir actividades de campaña.

En el pronunciamiento, el organismo expresó su pesar por la pérdida del aspirante presidencial y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y colaboradores. El documento señala que el candidato se trasladaba con su equipo político cuando ocurrió el accidente, hecho que generó la muerte del dirigente y dejó a otras personas afectadas.

El Jurado Nacional de Elecciones lamenta el sensible fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra García. pic.twitter.com/X8yTQ3KKM7 — JNE Perú (@JNE_Peru) March 15, 2026

Comunicado oficial del JNE

En el pronunciamiento, el organismo expresó su pesar por la pérdida del aspirante presidencial y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y colaboradores.

"El JNE expresa sus más sentidas condolencias a la familia, así como a los integrantes de su organización política por su sensible partida", señala el pronunciamiento.

El documento señala que el candidato se trasladaba con su equipo político cuando ocurrió el accidente, hecho que generó la muerte del dirigente y dejó a otras personas afectadas.

El comunicado del JNE se convirtió en uno de los primeros pronunciamientos oficiales tras el accidente. Con este mensaje, la entidad electoral confirmó el fallecimiento del candidato y expresó su solidaridad con su entorno familiar y político, en medio del impacto que generó la noticia en el escenario electoral.