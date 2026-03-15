Napoleón Becerra: Candidatos presidenciales lamentan la partida del líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este domingo 15 de marzo, la campaña electoral enlutó con el fallecimiento del candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), Napoleón Becerra García, quien a los 61 años encontró la muerte en un accidente de tránsito en Ayacucho.

El también administrador era uno de los 36 aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio y para lograr pasar la primera vuelta electoral el 12 de abril, se encontraba realizando sus actividades proselitistas en el interior del país. Su repentina partida no ha pasado desapercibida por sus demás contendores, quienes públicamente han expresado su pesar por su triste desenlace.

Líderes políticos lamentan la muerte de Napoleón Becerra

José Williams Zapata (Avanza País), lamentó la muerte del candidato Napoleón Becerra, a quien destacó su "vocación de servicio al país". A través de sus redes sociales, también expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

Lamento profundamente el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra.



En estos momentos de dolor, expreso mis más sentidas condolencias a su familia, amigos y a todos quienes compartieron con él su vocación de servicio al país. pic.twitter.com/qwPKzv23Ll — José Williams Zapata (@jwilliamszapata) March 15, 2026

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, envió sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, a quienes acompaña en este momento de dolor.

Quiero expresar mis condolencias a los familiares, amigos y seguidores de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú.



Les envío mi más sentido pésame y mi acompañamiento en este momento de profundo dolor. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 15, 2026

Otro candidato que envió su pésame en redes sociales fue César Acuña Peralta de Alianza Para el Progreso. En ese sentido, hizo un llamado al "respeto y solidaridad" hacia los deudos y también deseó una pronta recuperación a los heridos del accidente ocurrido en la vía Rumichaca, Ayacucho.

Lamento profundamente el fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores del Perú, ocurrido en un trágico accidente en la vía Rumichaca, en Ayacucho.



Mis condolencias a su familia, seres queridos, amigos y militantes.



Deseo también la... — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) March 15, 2026

El líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, recordó con mucho resto al desaparecido candidato presidencial desde la militancia que compartieron en Alfonso Barrantes Lingán y por haber dado "un paso al frente para servir al país desde la política".

Lamento la partida de Napoleón Becerra, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, quien decidió dar un paso al frente para servir al país desde la política.



Un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes... — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) March 15, 2026

¿Quién fue Napoleón Becerra?

Napoleón Becerra García, es originario de Cajamarca, donde nació el 11 de abril de 1964 y donde consolidó una carrera de más de cuatro décadas en el sector público y la gestión administrativa.

Asimismo, fue licenciado en Administración y bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Además, laboró gran parte de su vida profesional en la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde permaneció de forma ininterrumpida desde 1984 hasta el 2025.

En el año 2024 logró la inscripción de su partido político en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante el cual decidió postular a la Presidencia de la República para las elecciones generales de este año.

La clase política nacional lamentó la partida del candidato, a quien recuerdan con mucho respeto, patriotismo y ejemplo de profesional y ser humano.