Napoleón Becerra propone crear un Fondo del Emprendedor para generar desarrollo económico: "Destinando un 30 %"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), Napoleón Becerra García, estuvo este lunes 19 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también administrador no fue ajeno a la crisis en materia económica que afecta a los emprendedores del país, para ello, propone una importante iniciativa a fin de asegurar el desarrollo de sus actividades en todo el Perú.

Apoyo económico a los emprendedores del país

Becerra García es uno de los 36 candidatos políticos que aspira llegar a la Presidencia de la República el 28 de julio del 2026. Sobre su participación en el proceso electoral, destaca que los trabajadores y emprendedores "llevan sobre sus hombros el desarrollo de la patria". En ese sentido, plantea la creación de un fondo para impulsar el desarrollo económico.

"Concretamente en la economía, para reactivarlo, es que nosotros estamos proponiendo la creación del Fondo del Emprendedor, a través del manejo de la banca estatal, ya tenemos la experiencia de la pandemia, cuando se destinó sesenta mil millones de soles para reactivar la economía, los malos empresarios no la reactivaron, se capitalizaron porque el interés eres bajo", señaló.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra, propuso la creación de un Fondo del Emprendedor para impulsar el desarrollo económico.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/KwIq9z75dP — Exitosa Noticias (@exitosape) January 19, 2026

Asimismo, enfatizó en que el Perú tiene ochenta mil millones de dólares de reservas, y sobre ello, si destinan el 30 % hacia los emprendedores o todo aquel peruano que busque impulsar un negocio, se podrá reactivar definitivamente la economía, "dándole una vida digna a todos los peruanos", indicó, teniendo como antecedente, la aplicación de esta estrategia en Europa y Norteamérica.

Cuestiona gestión de José Jerí

Con referente a la actual coyuntura política que atraviesa el Perú tras revelarse que el presidente José Jerí se reunió extraoficialmente en dos ocasiones con el empresario chino Zhihua Yang, el líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores cuestionó sus encuentros fuera de Palacio de Gobierno.

Bajo esta consideración, acusó al mandatario de ir a "arreglar" con el ciudadano extranjero a escondidas en un chifa, haciendo referencia en que esta actitud sería un vínculo directo de corrupción con el empresario asiático.

"Cien días que ha transcurrido de su gestión, solamente ha hecho show político, payasada, mas no cosas concretas, y el atravesar a privatizar Petroperú, demuestra que simplemente obedece a poderes fácticos que lo han puesto en el poder", puntualizó.

El candidato presidencial mostró su total rechazo a las políticas económicas y de gobierno de José Jerí, las cuales - según él - las revertirá en una hipotética administración suya.