Napoleón Becerra: JNE se pronuncia sobre fallecimiento del candidato tras accidente

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra García fue confirmado oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante un comunicado difundido este 15 de marzo. La institución electoral lamentó la muerte del representante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), quien perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito cuando viajaba junto a su comitiva para cumplir actividades de campaña.

En el pronunciamiento, el organismo expresó su pesar por la pérdida del aspirante presidencial y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y colaboradores. El documento señala que el candidato se trasladaba con su equipo político cuando ocurrió el accidente, hecho que generó la muerte del dirigente y dejó a otras personas afectadas.

La noticia se conoció durante la mañana del domingo y generó diversas reacciones en el ámbito político. Becerra participaba en la campaña rumbo a las elecciones generales de 2026, proceso en el que buscaba llegar a la Presidencia representando a su agrupación política. Su muerte ocurre en medio del desarrollo de actividades proselitistas en distintas regiones del país.

El Jurado Nacional de Elecciones lamenta el sensible fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra García. pic.twitter.com/X8yTQ3KKM7 — JNE Perú (@JNE_Peru) March 15, 2026

Comunicado oficial del JNE

El mensaje institucional fue difundido a través de los canales oficiales del organismo electoral. En el documento, fechado en Lima este 15 de marzo, el JNE remarcó su pesar por el fallecimiento del candidato y reiteró su solidaridad con quienes lo acompañaban en su proyecto político.

"El JNE expresa sus más sentidas condolencias a la familia, así como a los integrantes de su organización política por su sensible partida", señala el pronunciamiento. Asimismo, la institución indicó que espera la pronta recuperación de las personas que resultaron afectadas en el accidente ocurrido durante el traslado del candidato.

Un hecho que marca la campaña

El fallecimiento de Napoleón Becerra se produjo cuando se trasladaba para cumplir actividades vinculadas a su campaña electoral, según la información difundida por las autoridades. El accidente ocurrió mientras viajaba con su comitiva, lo que generó preocupación entre los integrantes de su agrupación política y seguidores.

Tras conocerse el hecho, diversas autoridades y actores del ámbito político expresaron mensajes de condolencia. La muerte del aspirante presidencial ocurre en un momento clave del proceso electoral, en el que los candidatos realizaban recorridos y encuentros con ciudadanos en diferentes regiones del país.

El comunicado del JNE se convirtió en uno de los primeros pronunciamientos oficiales tras el accidente. Con este mensaje, la entidad electoral confirmó el fallecimiento del candidato y expresó su solidaridad con su entorno familiar y político, en medio del impacto que generó la noticia en el escenario electoral.