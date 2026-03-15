Tumbes: Presidente José María Balcázar anuncia decreto supremo para reactivar obras paralizadas

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su reciente visita a la región Tumbes, el presidente José María Balcázar anunció la próxima promulgación de un decreto supremo, con la finalidad de destrabar una serie de obras paralizadas en favor del desarrollo de las provincias y departamentos donde se encuentran situadas.

El mandatario llegó al norte del país para atender las necesidades de la población tumbesina, en el marco emergencia por las intensas lluvias que vienen afectando a esta parte del Perú en el inicio del Fenómeno 'El Niño' Costero.

Autoridades locales y regionales deberán proyectos factibles

El jefe de Estado comenzó su recorrido por la región inspeccionando las instalaciones del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, donde pudo corroborar operatividad de los equipos médicos y profesionales de salud al servicio de la población.

En ese sentido, junto a la gobernadora regional encargada, Rosario Palacios, constató también la situación del antiguo hospital, donde sostuvo que buscará impulsar el proyecto de un hospital II-I y que este quede encaminado en los próximos meses, antes de dejar el cargo en julio próximo.

Posteriormente, en una reunión de trabajo con autoridades de la región, Balcázar recordó que una de las primeras acciones de su Gobierno fue hacer una "reingeniería interna" para contar con los fondos que permitan destrabar las obras actualmente sin continuidad y que requieran urgente atención.

"Hay obras de mucha envergadura paralizadas, esas hay que priorizarlas", señaló el mandatario, quien remarcó, además, que otras obras aún no ejecutadas ingresarán en la solicitud para que reciban un crédito suplementario.

En ese sentido, indicó que se necesitará que las autoridades locales y regionales alcancen a la brevedad posible sus proyectos que resulten factibles, a fin de que continúen con su respectivo trámite, la según la legislatura vigente.

¡Trabajando por Tumbes! 🇵🇪

El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión de trabajo con autoridades regionales para anunciar la próxima publicación de un decreto supremo que permitirá financiar la continuidad de obras paralizadas de gran envergadura.

Durante el encuentro,... pic.twitter.com/EZpvH5RW2E — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 15, 2026

Visita previa a Cajamarca y Piura

En la víspera, José María Balcázar llegó la provincia de Jaén, región Cajamarca, para constatar las acciones de respuesta ante la emergencia ocasionada por las lluvias, tal como lo hizo en Tumbes.

Luego, sostuvo una reunión con un grupo de ronderos en el colegio San Luis Gonzaga "Fe y Alegría 22". Durante este encuentro, el mandatario escuchó de primera mano sus demandas y evaluó de cerca su situación.

Posteriormente se dirigió a la región Piura, donde supervisó la operatividad de la compuerta "Los Ejidos". Durante la inspección, evaluó el estado de esta infraestructura hidráulica para verificar su capacidad de respuesta frente al incremento del caudal y reforzar las medidas de prevención.

De esta manera, el presidente supervisó las acciones del Estado que puedan garantizar la seguridad de los peruanos del norte del país, en el marco del Fenómeno El 'Niño Costero'.