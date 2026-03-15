Carlos Jaico recibe importante respaldo en Arequipa y promete destrabar Majes Siguas II e impulsar el puerto de Corío

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial Carlos Jaico por el partido Perú Moderno, recibió un multitudinario y entusiasta respaldo durante su visita a la ciudad de Arequipa, donde fue recibido por simpatizantes, dirigentes locales y ciudadanos que se congregaron para escuchar sus principales propuestas de gobierno para la región.

Durante su recorrido, Jaico agradeció el cálido recibimiento del pueblo arequipeño y destacó la importancia estratégica de la región para el desarrollo del país. En ese marco, se comprometió a destrabar el proyecto Majes Siguas II, una iniciativa clave para impulsar la agroindustria, generar miles de puestos de trabajo y fortalecer la seguridad alimentaria del Perú.

"El proyecto Majes Siguas II no puede seguir paralizado. Nuestro compromiso es trabajar desde el primer día para destrabarlo y ponerlo al servicio del desarrollo de Arequipa y del sur del país", señaló el candidato ante decenas de ciudadanos que lo acompañaron durante la actividad.

Asimismo, Jaico anunció que su plan de gobierno contempla impulsar el desarrollo del puerto de Corío, una obra considerada estratégica para potenciar el comercio exterior del sur del Perú, dinamizar la economía regional y convertir a Arequipa en un importante hub logístico del Pacífico.

"El puerto de Corío es una oportunidad histórica para el sur. Con voluntad política y una gestión eficiente podemos convertirlo en un motor de crecimiento, empleo e inversión para toda la macro región sur", afirmó.

La visita de Carlos Jaico a Arequipa forma parte de su agenda nacional de encuentros con la ciudadanía, donde busca recoger propuestas, escuchar las demandas de las regiones y presentar sus principales compromisos de gobierno.