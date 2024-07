Nicanor Boluarte: Investigado por caso 'Waykis en la sombra' asiste al Congreso como invitado a mensaje a la Nación

28/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte brindará esta mañana su segunda mensaje a la Nación por 28 de julio. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de su hermano, Nicanor Boluarte, en uno de los palcos de la sede del Palacio Legislativo.

Nicanor Boluarte se queda dormido en el Congreso

Las cámaras de diferentes medios captaron como el hermano de la mandataria ha decidido asistir al Parlamento para escuchar el discurso presidencial en el que se promete brindar un balance de la gestión de Boluarte Zegarra. Sin embargo, además de su sorprendente asistencia, un hecho particular ha llamado la atención.

Y es que, durante los minutos de espera a la llegada de la presidenta, Nicanor se habría dejado llevar por su aparente sueño y no dudo en dormir algunos momentos. Incluso, se puede ver como llega 'cabecear' en plena sesión.

Sin embargo, este no es el único incidente que ha marcado la agenda de este 28 de julio, pues durante la Misa Solemne y Te Deum, el arzobispo de Lima, el monseñor Carlos Castillo, señaló que "la gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad, al no notar transparencia ni sintonizar con su yo profundo".

¿De qué se le investiga a Nicanor Boluarte?

El hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, sería el líder de una presunta organización criminal llamada 'Los Waykis en la Sombra', según el informe presentado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Según el documento presentado posterior a la detención de Boluarte, este habría instrumentalizado el aparato estatal de prefecturas y distritos en San Martín y Cajamarca, para hacerse con "dádivas económicas" mediante su influencia ilícita en designación de funcionarios.

Como si no fuese suficiente, se le acusa también de obligar a estos funcionarios a recabar fichas de afiliación para inscribir el partido político 'Ciudadanos por el Perú', ante el Jurado Nacional de Elecciones, contando con un aparato legal.

El informe presentado también señala que mediante el abogado de Nicanor, identificado como Mateo Castañeda, se buscó captar a miembros clave del Equipo Fiscal a cargo del caso, en busca de neutralizar la persecución penal al presunto líder de esta organización criminal.

Esto se habría realizado ofreciendo beneficios al Coordinador General del Equipo Especial de la PNP en apoyo al Eficcop, y a otro miembro cercano a este. Todo, con el objetivo de lograr la continuidad del poder ante una contienda electoral.

Es así como se dio a conocer que el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, ha sido invitado a la ceremonia protocolar del mensaje a la Nación que brindará Dina Boluarte en breves minutos este 28 de julio.